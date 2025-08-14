'Türkiye ev tekstili sektörünü küresel zirveye çıkaracağız'

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nde (TETSİAD) ekim ayında düzenlenecek seçimler öncesi Başkan Adayı Murat Şahinler, Denizli’de yaklaşık 350 üye firma ile bir araya geldi. Burada sektörün geleceğine yönelik vizyon ve projelerini paylaşan Şahinler, Türkiye ev tekstilini dünya zirvesine taşıma hedefini vurguladı.

Yıllık 2 milyar dolar ihracat yapan ve 4 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiği ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu TETSİAD 22 Ekim’de düzenlenecek seçimli genel kurul öncesi başkan adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. Adaylardan Murat Şahinler, Bursa’da 200’den fazla firmanın katıldığı organizasyonun ardından bu kez de sektörün kalelerinden olan Denizli’de 350’ye yakın üye firma ile bir araya geldi. Şahinler'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Meclisi Başkan Yardımcısı İlhan Sicimli, Bursalı sanayici iş insanı Nilüfer Çevikel ve 350’ye yakın sektör temsilcisi katıldı.

Hometex’e 20 bin metrekare ek alan sözü

Yeni dönemde eğitim, projeler ve sürdürülebilirlik alanlarında komisyonlar kuracaklarını, bu komisyonlar altında genç kuşakların ve kadınların aktif rol alacağı komiteler oluşturacaklarını dile getiren Şahinler, her ay tüm üyelerin katılabileceği açık toplantılar düzenleyerek sektörün sorunlarını ve beklentilerini dinleyeceklerini ifade etti. “Biz buraya oy istemeye gelmedik, çocuklarınıza talip olmaya geldik” diyen Şahinler, gençlerin enerjisini ve sinerjisini TETSİAD çatısı altında toplamayı amaçladıklarını söyledi. Hometex Fuarı’na da değinen Şahinler, fuarların dünyada kan kaybettiğini, bu nedenle uluslararası alım heyeti sayısını artırmanın önemini vurguladı.

Geçen yıl 40’tan fazla ülkeden 48 kaliteli firma getirdiklerini belirten Şahinler, fuar alanındaki yerleşim sorunlarına da dikkat çekti. İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştüklerini ve önümüzdeki yıl 20 bin metrekare ek alan sözü aldıklarını aktaran Şahinler, katılımcılara boş vaatler vermeyeceklerini, somut adımlar atacaklarını ifade etti.

“Herhangi kurum ya da kişinin değil, kendi adayımızı destekliyoruz”

Organizasyonda söz alan Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği ve Nilsan Tesktil Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursalılar olarak Şahinler’i desteklediklerini belirterek, “Çünkü sektörümüzün paylaşmaya değil birleşmeye ihtiyacı var. Seçimlerde iyi ki birden fazla aday var. Birden fazla aday olmasaydı demokrasinin gereği yerine getirilemeyecek, hem kadınlar hem de gençlerden bahsedilmeyecekti. Biz değişimden yanayız. Biz her zaman güçlünün değil haklının ve doğrunun yanında olduk. Biz Bursalı iş insanları olarak diğer aday bizden olmasına rağmen Murat Şahinler dedik. Birleştirici olmak önemli. Biz hiçbir makam mevki için değil sektörümüz için buradayız. TETSİAD kendi adayını mutlaka seçecektir. O güce sahiptir. Bizler her hangi bir kurum ya da kuruluşun gösterdiği adayı değil kendi adayımızı istiyoruz” diye konuştu.

Ahmet Öksüz: Mısır’da değil Türkiye’de üretmeye devam edeceğiz

Etkinlikte söz alan konuşmacılar, sektörün zor bir dönemden geçtiğini ancak üretimin Mısır gibi ülkelere kaymasının çare olmadığını, derneklerin de buna teşvik etmemesi gerektiğini dile getirdi. Şahinler de bu kapsamda Mısır’da üretimi doğru bulmadığını söyledi. Murat Şahinler’e desteğini açıklayan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de etkinlikte kısa bir konuşma yaparak, özellikle gençlere yönelik çalışmaları önemsediğini vurguladı. Zor bir dönemden geçildiğini ancak umutlarını koruduklarını belirten Ahmet Öksüz, “Biz, Türkiye’de üretmeye devam edecek insanlarız. Tekstil sektöründe üretim gücünün korunması gerekiyor. Sektörümüzü Mısır’a ya da başka ülkelere taşımak gibi öneriler dile getiriliyor. Hazır giyim tarafında üretimi taşımak nispeten daha kolay olabilir. Dikiş makinelerini söküp başka yerde kurabilirsiniz. Ama tekstilde durum farklı. İplik, dokuma, boyahane tesislerini söküp taşımak kolay değil. Bu yatırımlar çok büyük, yerine koymak da çok zor. Bizim bu üretim gücümüzü Türkiye’de korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

TETSİAD, Ceyda Hanım’ın aldığı 6 milyon doları üyelere iade etti

Geçen yıl gerçekleştirilen 62 milyar dolarlık dünya ev tekstili ihracatından aldığı yüzde 3,1 pay ile 4. büyük ev tekstili ihracatçısı olan Türkiye, Uluslararası Ev Tekstili Fuarı Hometex ile de dünyanın en büyük ikinci sektörel fuarını düzenliyor. Konuşmasında geçmiş dönemde ücreti ödenmesine rağmen fuar düzenlenmediği için kaybolan paralar olduğuna değinen Murat Şahinler, “Ben de 6 yıldır TETSİAD’da denetim kurulundayım. Tetsiad, dernek olarak fuara sahip çıkıyor. 4 senedir olumlu şeyler yaşandı. Daha da nasıl iyi yaparızı konuşacağız. Ceyda Erem Hanım’ın bizden aldığı paralar var biliyorsunuz. Bize ödemedi. Herkes o hollerin ücretini ödedi ama o fuarı yapmadığı halde parayı iade etmedi. Bu yönetim kurulu 4 yılda o paraları herkese geri ödedi. Bu rakam 6 milyon dolar. Az para değil. Biz indirim de alacağız fuar için ve üyelerimizi de bu indirimden faydalandıracağız. Hometex 7/24 saat canlı olacak şekilde üyelerimizi uluslararası markalar ile bir araya geleceğiz. Yurtdışında ticaret heyeti organizasyonları gerçekleştireceğiz. Üyelerimizin markalaşma yolculuklarına katkı sağlayacağız” diye konuştu.