Ufuk Ocak, TETSİAD başkanlığına adaylığını açıkladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ekim ayında yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Bu kapsamda TETSİAD ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkan Yardımcısı, Güleser Tekstil’in Yönetim Kurul Başkanı Ufuk Ocak, ekim ayında yapılacak olan TETSİAD seçimlerinde yeni dönemde başkanlık için adaylığını açıkladı. Ufuk Ocak, yaptığı açıklamada yönetim kurulunun ortak görüşüyle alınan adaylık kararının bir makama değil, sektör adına sorumluluk üstlenilen bir yolculuğa aday olma kararı olduğunu söyledi.

Ocak, “Yönetim kurulunda arkadaşlarımız ve sektör temsilcilerimizin gösterdiği güven ve destek bu görevin sorumluluğunu daha da anlamlı kılmaktadır. Ev tekstili sektörü ülke ekonomimiz için stratejik öneme sahiptir. Hazırladığımız projelerle sektörümüzün geleceğine katkı sunmayı, uluslararası pazarda Türk ev tekstilini, markasını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi Hometex Fuarı’nı ileriye taşıyacak, ihracat kapasitesini artıracak adımları birlikte atacağız. En büyük gücümüz ortak hedeflere inanan, dayanışma kültürüyle hareket eden üyelerimizdir. İstanbul’dan Bursa’ya, Denizli’den Ankara’ya, İzmir’den Gaziantep’e kadar Türkiye’nin 30 şehrine uzanan bu büyük yapının adı TETSİAD’dır. TETSİAD ortak aklın ve iş birliğinin adresidir” dedi.