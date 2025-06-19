  1. Ekonomim
  2. Tekstil
  3. Ufuk Ocak, TETSİAD başkanlığına adaylığını açıkladı
Takip Et

Ufuk Ocak, TETSİAD başkanlığına adaylığını açıkladı

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (TETSİAD) Başkan Yardımcısı Ufuk Ocak, yönetim kurulu tarafından ekim ayında yapılacak seçimlerde başkanlığa aday gösterildi. Ev tekstili sektörünün Türkiye için önemine işaret eden Ufuk Ocak, “Bugüne kadar olduğu gibi Hometex Fuarı’nı ileriye taşıyacak, ihracat kapasitesini artıracak adımları birlikte atacağız” dedi.

Esra Özarfat
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ufuk Ocak, TETSİAD başkanlığına adaylığını açıkladı
Takip Et

ESRA ÖZARFAT
BURSA - Türkiye ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ekim ayında yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Bu kapsamda TETSİAD ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkan Yardımcısı, Güleser Tekstil’in Yönetim Kurul Başkanı Ufuk Ocak, ekim ayında yapılacak olan TETSİAD seçimlerinde yeni dönemde başkanlık için adaylığını açıkladı. Ufuk Ocak, yaptığı açıklamada yönetim kurulunun ortak görüşüyle alınan adaylık kararının bir makama değil, sektör adına sorumluluk üstlenilen bir yolculuğa aday olma kararı olduğunu söyledi.

Ocak, “Yönetim kurulunda arkadaşlarımız ve sektör temsilcilerimizin gösterdiği güven ve destek bu görevin sorumluluğunu daha da anlamlı kılmaktadır. Ev tekstili sektörü ülke ekonomimiz için stratejik öneme sahiptir. Hazırladığımız projelerle sektörümüzün geleceğine katkı sunmayı, uluslararası pazarda Türk ev tekstilini, markasını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi Hometex Fuarı’nı ileriye taşıyacak, ihracat kapasitesini artıracak adımları birlikte atacağız. En büyük gücümüz ortak hedeflere inanan, dayanışma kültürüyle hareket eden üyelerimizdir. İstanbul’dan Bursa’ya, Denizli’den Ankara’ya, İzmir’den Gaziantep’e kadar Türkiye’nin 30 şehrine uzanan bu büyük yapının adı TETSİAD’dır. TETSİAD ortak aklın ve iş birliğinin adresidir” dedi.

Tekstil
AHKİB, Kosova ve Kazakistan’da 6 haneli ihracat artışı sağladı
AHKİB, Kosova ve Kazakistan’da 6 haneli ihracat artışı sağladı
Konkordato sürecindeki Türkiye’nin dev tekstil şirketinden mahkeme kararına itiraz
Konkordato sürecindeki Türkiye’nin dev tekstil şirketinden mahkeme kararına itiraz
Hazır giyimcilerin umudu her geçen gün biraz daha azalıyor
Hazır giyimcilerin umudu her geçen gün biraz daha azalıyor
Mısır’a tekstil makineleri ihracatı artıyor
Mısır’a tekstil makineleri ihracatı artıyor
Dünya devi markalara üretim yapıyordu! 39 yıllık Türk devi konkordato talep etti
Dünya devi markalara üretim yapıyordu! 39 yıllık Türk devi konkordato talep etti
Tekstil ve giyimde 3 aylık istihdam kaybı 35 bin
TEKSTİL VE GİYİM KAN KAYBEDİYOR