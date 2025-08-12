UTİB Başkanı Engin: “Sürdürülebilirlik artık avantaj değil zorunluluk”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden tekstilde, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 2025’in ilk 6 ayına dair ihracat rakamlarını ve sektörel gelişmeleri paylaştı. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in yaptığı değerlendirmeye göre, 2024’ü 1 milyar 272 milyon dolarlık ihracatla kapatan UTİB, bu yılın ilk yarısında ise yüzde 5,5’lik bir düşüşle 613 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. UTİB, yılın ilk 6 ayında 160’tan fazla ülke ve bölgeye ihracat yaptı. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ilk beş pazar ise İspanya, ABD, Mısır, Fas ve Almanya oldu. İspanya’ya ihracatta yüzde 6,7’lik bir gerileme yaşanırken, Mısır ve Fas gibi pazarlarda sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 33 oranlarında artış kaydedildi. İhracatta öne çıkan ürün grupları arasında dokuma kumaşlar, suni ve sentetik iplikler, örme ve dokunmamış kumaşlar ile pamuk ipliği yer aldı.

Sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm

Başkan Engin, sektörde sürdürülebilirliğin artık rekabet avantajı değil, bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, Bursa’nın bu dönüşümde öncü rol üstlendiğini vurguladı. Engin; “Küresel rekabetin hızla arttığı günümüzde, Birliğimiz üyesi tekstil firmaları, sürdürülebilirliği, dijital dönüşümü, Ar-Ge ve inovasyonu merkeze alarak farklılaşma ve öne çıkma stratejileri geliştiriyor. Bursa, köklü tekstil geleneği ve güçlü altyapısıyla bu dönüşümde önemli bir rol üstlenmiş durumda” diye konuştu. Tekstil firmalarının Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamak amacıyla çevresel etkileri azaltan üretim sistemlerine yöneldiğini belirtti. “Az su ve elektrik tüketen dijital baskı sistemleri, atık su geri dönüşüm teknolojileri, enerji verimliliği sağlayan makineler ve düşük etkili hammaddeler sektörümüzde yaygınlaşıyor” diyen Engin, organik pamuk ve geri dönüştürülmüş elyafların kullanımının da hızla arttığını ifade etti. Dijital dönüşüm de UTİB’in öncelikleri arasında.

Engin, robotik otomasyon, yapay zekâ ve veri analitiği gibi teknolojilerle tekstil sektörünün üretim verimliliğini artırdığını ve kalite standartlarını yukarı taşıdığını söyledi. Bazı firmaların üretim süreçlerinde yapay zekâ destekli kalite kontrol, tahmine dayalı analiz ve dijital üretim planlaması sistemleri kullanmaya başladığına dikkat çeken Engin, “Dijitalleşme sayesinde firmalar müşteri taleplerine daha hızlı yanıt veriyor, hızlı üretim ve teslimat kabiliyetleriyle küresel pazarda rekabet avantajı elde ediyor” dedi. Sektörde döngüsel ekonomiye geçiş için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Engin, kiralama, ikinci el ürünler ve tamirat gibi hizmet modelleriyle atık miktarının azaltılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Sürdürülebilir kumaşlar, eko-tasarım uygulamaları ve karbon ayak izinin raporlanması gibi konular da UTİB’in desteklediği alanlar arasında yer alıyor.