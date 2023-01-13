Ticaret Bakanlığı: Çimento fiyatına önlem alıyoruz, yetmezse ek önlemler alırız

ANKARA (EKONOMİ)- Ticaret Bakanlığı, geçen yıl ihracı kayda bağlı mallar listesine alınan çimento ile ilgili yakın takipte olduğunu açıkladı. Bakanlık, son bir iki aydır ürün tedarikinde sorun olduğu ve satış fiyatında artışlar olduğuna dikkat çekerken, fiyat artışının önüne geçilmesi için gereken tedbirlerin gecikmeksizin alınacağı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekonomi içinde önemli ağırlığa sahip olan inşaat sektöründeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, bunun dış ticaret boyutunun da ayrıca izlendiği kaydedildi.

Açıklamada, inşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan çimento ve klinker ihracatının öncelikli olarak yurt içi talebin karşılanması amacıyla yakından takip edilerek gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesini teminen, bu ürünlerin "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi”ne 4 Eylül 2021 tarihinde eklendiği hatırlatıldı.

“Gecikmeksizin tedbir alınacak”

Çimentonun yurt içi tedarikinde sıkıntı yaşandığına ilişkin yoğun bildirim alındığı belirtilen açıklamada, “Bakanlığımıza vaki yoğun bildirimler ile anılan ürünlerin bilhassa son 1-2 aydır yurtiçi satış fiyatlarında Bakanlığımızca gözlemlenen artışlar nedeniyle, bu ürünlerin fiyat artışlarının önüne geçilebilmesini ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik ihtiyaç duyulabilecek tedbirler Bakanlığımızca gecikmeksizin alınacaktır. Bu tedbirlerin piyasada yaratacağı Bakanlığımızca beklenen olumlu etkilerinin istenilen düzeyde olmaması halinde alınmış tedbirlere ilave başkaca önlemlerin alınmasından imtina edilmeyeceğinin de ilgili tarafların bilgisine sunulmasında fayda görülmektedir.” ifadeleri kullanıldı.