Bayram tatilinde Antalya'da nüfus patlaması yaşanacak: 4 milyon civarında turist bekleniyor

Yıl başından bu yana 4 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya'da, bayram tatiliyle hareketlilik daha da arttı. Özellikle sahil kesimindeki turizm bölgelerinde, otellerde, tatil köylerinde, villalarda ve bungalov evlerde rezervasyonlar %100'e yaklaştı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, bayram tatilinin 9 güne uzatılmasının ve okulların tatil olduğu döneme denk gelmesinin iç pazardaki talebi önemli ölçüde artırdığını belirtti.

"6,5 milyon düzeyinde bir hareketlilik yaşayacağız"

Kentte yabancı turist yoğunluğuna iç pazarın da eklendiğini dile getiren Saatçioğlu, şunları söyledi:

"Antalya'da turizmde yüksek sezona girdik. Doluluklarımız yüzde 75-80 civarındaydı, bayram tatilinin uzamasıyla yüzde 100'ü bulacağız. Oteller şimdiden güzel rezervasyonlar alıyor. Son dakika karar veren kapı misafirlerimiz her zaman olur, dolayısıyla rahatlıkla yüzde 100'ü bulacağımızı söyleyebilirim. Antalya'nın nüfusu 2,5 milyon, bayram tatilinde yaklaşık 3,5 - 4 milyon daha turist geldiğini düşünürsek 6,5 milyon düzeyinde bir hareketlilik yaşayacağız."

Antalya, bayram tatilinde nüfusunun iki katı turisti ağırlayacak

Okulların tatile girmesiyle de erken rezervasyonlarda sevindirici rakamlara ulaşıldığını ifade eden Saatçioğlu, bu yıl geçen yıla göre gerek turist gerek gelir noktasında gözle görülür nitelikle bir artış olduğunu kaydetti.

Antalya'daki otellerin turist yoğunluğuna hazır olduğunu ancak kentte trafikte sıkıntılar yaşandığını anlatan Saatçioğlu, "Özellikle havaalanına gelip Alanya bölgesine giden misafirler çok büyük zorluk çekiyor. Kemer tarafı nispeten çok çok daha iyi, iki gidiş, iki geliş var. Ama Alanya'da yol gittikçe uzuyor, 3,5 - 4 saatlik uçak yolcuğundan gelen turistler, 2 saat daha bu alanlara gitmek için ızdırap yaşıyor." diye konuştu.