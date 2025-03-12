“Bursa’nın turizmi sanayi ve ticaretin gölgesinde kalıyor”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’nın turizmde ana pazarı olan Orta Doğu’dan geçen yıl bekledikleri hareketliliği göremediklerini belirten TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Arap turistlerin Bursa yerine Sapanca ve Karadeniz’i tercih etmeye başladığını vurguladı. Bu durumun Bursa turizmcilerine alternatif pazarlar yaratma fırsatı sunduğuna işaret eden Saraçoğlu, özellikle bu yıl sağlık ve deneyim turizmini öne çıkarmak istediklerini söyledi. Murat Saraçoğlu, “Bursa, büyük bir potansiyele sahip. Ancak sanayi ve ticaretin gölgesinde kalıyor. Kongre turizmi ve iş dünyasıyla ortak projeler geliştirerek bu algıyı değiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklar için Bursa, Doğa Severler için Bursa, Spor Turizmi, Termal ve Sağlık Turizmi, Gastronomi Turizmi gibi tematik turizm rotaları oluşturduk. Rafting gibi doğa sporlarına yönelik yeni etkinlikler de ilgi çekmeye başladı. Sağlık turizmi kapsamında ise Bursa ve Eskişehir gibi iç bölgelere daha fazla turist çekebilmek için check-up ve küçük çaplı tedavileri içeren sağlık turizmi paketleri oluşturuyoruz” dedi.

Avrupa ve Uzak Doğu pazarına açılım

Saraçoğlu, ulaşım altyapısının iyileştirilmesinin önemine de işaret eden Saraçoğlu, hızlı trenin turizme büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Murat Saraçoğlu, Bursa turizmini güçlendirmek için Avrupa, Latin Amerika ve Asya pazarlarında aktif çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Saraçoğlu, “Almanya başta olmak üzere Fransa’dan gelen turistler doğa turizmine büyük ilgi gösteriyor. Fransız turistler özellikle doğada yürüyüş yapmayı seviyor. Bu nedenle İznik ile Maşukiye arasında yer alan ‘Kral Yolu’ gibi rotaları tanıtıyoruz. Önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerde etkin tanıtımlar yapacağız. Deneyim turizmini ön plana çıkaracağız” diye konuştu. Çin’de ise Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla şehirlerle iş birlikleri geliştirdiklerini anlatan Saraçoğlu, “Eğer bu pazarlarda etkili bir konumlandırma sağlayabilirsek, 2025 yılı turizm açısından oldukça olumlu geçebilir. Yüzde 11'lik bir artış bizim için başarı olur” açıklamasını yaptı.

“Özelden genele bir tanıtım politikası izlenmeli”

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, Bursa’nın tanıtım bütçesinin ve enerjisinin yüzde 80’ini İznik’e, kalan yüzde 20’nin ise merkez ve diğer ilçelere ayrılması gerektiğini öne süren Erçevik, Bursa’nın tanıtım politikasını tamamen değiştirerek özelden genele bir tanıtım politikası izlenmesi gerektiğine işaret etti. Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi için artık niş pazarlarla ilerlemesi gerektiğini ifade eden Tansu Erçevik, agro turizm gibi, engelli turizmi gibi ülkemizde henüz yaygınlaşmamış turizm türlerine dikkatini çekilmesi gerektiğini, ayrıca ilçelerin farklı turizm türleriyle ön plana çıkarılabileceğini kaydetti.

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği’nden (GÜMTOB) elde edilen verilere göre geçen yıl Bursa’ya gelen turist sayısı 1 milyon 330 bini yerli olmak üzere 1 milyon 698 bin kişi oldu. Ortalama kalış süresi 1,72/gün, yatak doluluk oranı yüzde 36,77 oldu. Bursa’da toplam 522 tesiste 14 bin 884 odada toplam 31 bin yatak sayısı bulunuyor.