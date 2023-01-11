Şarm el Şeyh Türklerin gözde turizm merkezi oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Kızıldeniz'in kıyısında bulanan Şarm El-Şeyh, Bedevilerin yaşadığı bir çöldü. 1960'lı yıllarda Mısır İsrail savaşı nedeni ile Sina Yarımadası’nın Mısır'a ait bölgelerinin tamamı İsrail tarafından işgal edildi. İsrail daha önce çöl olan bu bölgeyi yeşillendirdi ve çölü modern bir vaha haline getirmeye çalıştı.1979 yılında ABD'nin yardımıyla imzalanan Camp David Sözleşmesi sonucunda şehir Mısır'a iade edildi. Ayrıca kent, Mısır, Arap Birliği ve Diplomatik Dörtlü'nün arabuluculuğuyla İsrail ve Filistin arasında 1999 yılında imzalanan Şarm el-Şeyh Memorandumuna da ev sahipliği yapmıştır.

Şarm El-Şeyh, 1979’da Mısır hükümetine geçmesinin ardından şehire gelen yabancı yatırımcılar için turizm sektöründe kolaylıklar sağlandı.

Sina Çölü ve Akabe Körfezi'nin güneyinde yer alan ve "şeyhin sakalı" anlamına gelen Şarm El Şeyh, tarihi bir mekan olmanın ötesinde, Mısır'ın turizm merkezi olma özelliği de taşıyor.

Yapıları, otelleri, marinaları, gece kulüpleri, kumarhaneleri ile turistik bir şehir olan Şarm El Şeyh, dünyanın en özel dalış alanlarından birisidir. Şarm El-Şeyh'te binlerce balık çeşidi ve mercan resiflerine ev sahipliği yapıyor. Kente gelen turistler ATV'lerle çölde kilometrelerce safari yapabiliyor, ciplerle de çölde safarisine çıkabiliyor. Turistler çölde kendilerine alışkın olan Bedevi köylerinide ziyaret edip onlara misafir olabiliyor.

Bunların yanı sıra Şarm El-Şeyh'te geleneksel Mısır kahveleri nargile eşliğinde içilirken ilerleyen saatlerde de kafeler ve restoralar dolup taşıyor. Şarm El-Şeyh'in en ünlü çarşısı olan, 'Eski Çarşı' hem gezebileceğiniz hem de keyifle alışveriş yapabileceğiniz bir yer. Burada, takı, saat, papirüsler, giyim eşyaları heykeller, eşarplar bulabilirsiniz.

Bütün bu özellikleriyle öne çıkan Şarm El Şeyh, Türk turist de yoğun ilgi gösteriyor.

Yoğun talep gören Şarm El Şeyh’e Türk Hava Yolları, haftada 10 uçuş düzenliyor. Bu uçuşlar, çoğunlukla yeni nesil ve çevreci A321 Neo, Boeing 737 MAX tipi uçaklar ile yapılıyor.

Bu güzel şehre günde 2 sefer uçmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, gazetecilere yaptığı açıklamada kuzey yarım kürede kış aylarında dahi denize girme ve güneşlenme imkanı sunan Şarm El Şeyh’in günden güne artan bir ilgiyle karşılaştığını söyledi.

Halihazırda bu kente haftada 10 frekansa kadar uçuş gerçekleştirdiklerini belirten Olmuştur, “Bu güzel şehre günde 2 sefer uçmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız 10 yılda yoğunlukla Avrupa’dan ilgi gören Şarm’ı gelecek yıllarda daha geniş bir coğrafyanın deneyimlemesi için de çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz.” dedi.

Şarm El Şehy sadece deniz, kum güneş üçlemesinden ibaret değil

Rixos Mısır Otelleri Ceo'su Erkan Yıldırım, kentin iklim şartlarının 12 ay boyunca hem denize girebilme hem güneşlenebilme imkanı sunduğunu kaydetti.

Kentin tarihi açıdandan önemli bir yer olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Şarm El Şeyh sadece deniz, kum güneş üçlemesinden ibaret değil. Burada gezilecek çok nokta var. Gelenlerin tatil süresince sıkılmadan hem eğlenip hem dinlenebileceği bir destinasyon diyebiliriz" ifadelerini kullandı.