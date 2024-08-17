Turizmci maliyetlerden şikayetçi, sezonu uzatmak için destek bekliyor

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Duman, yaptığı değerlendirmede, “Turizm sezonu iyice daraldı, artık otelci ve bölge esnafı neredeyse 2 ay iş yapıp 1 yıllık kira ve işletme masraflarını çıkarmaya çalışıyor. Bu baskı ile bazen kantarın topuzu kaçıyor, haberlere ve sosyal medyanın diline düşen adisyonlar fişler ortalıkta dolaşıyor” dedi.

Sözcü’den Yaşar Anter’in Duman, Bodrum’da sürekli konuşulan yüksek fiyatlara yönelik yaptığı açıklamada, “Turizm sezonu iyice daraldı, artık otelci ve bölge esnafı neredeyse 2 ay iş yapıp 1 yıllık kira ve işletme masraflarını çıkarmaya çalışıyor. Bu baskı ile bazen kantarın topuzu kaçıyor, haberlere ve sosyal medyanın diline düşen adisyonlar fişler ortalıkta dolaşıyor” dedi.

Duman ayrıca, “İşleri bir türlü açılmayan esnaf kısacık sezonda batmamak için resmi otoriteye bile direnerek plajı, kaldırımı işgal ediyor, izinsiz iskelelerle denizi işgal ediyor, ruhsatsız koyduğu bungalov benzeri eğreti yapılarla, kaçak katlar yaparak maliyetini azaltıp kendince batışını geciktiriyor” ifadelerini kullandı.

Bodrum’daki yüksek fiyatlara açıklama getirdi

Duman açıklamasının devamında, “Bu akla aykırı fiyatların geneli ifade etmediğini söyleyelim ama gerçek olduğunu da kabul edelim. Neden kaynaklanıyor bu garip fiyatla, sıralayalım" dedi ve ekledi:

"Sezon çok kısa fakat buna karşılık kiralar zıt oranda çok yüksek. Kısacık sezonda o devasa kirayı çıkarmak zorundaki kiracı işletmeci fiyatlarda basıyor gaza.”

Duman, maliyetlerin stabilize olamadığını belirtirken, işletmecinin sattığı ürünün yerine hammaddeyi kaç liradan alacağını bilmediğini belirtirken, bunun satış fiyatlarında belirsizliğe yol açtığını söyledi.

Dövizin baskılanmasının da yabancılar için ürünleri çok pahalı hale getirdiğini belirten Duman, 2023 yılı temmuz başında 60 lira olan 1 bardak meşrubatın 2,10 Euro olduğunu, bu yıl aynı içeceğin 100 liradan 2,85 Euro olduğunu ve turist için bile yüzde 35 artış oluştuğunu örnek verdi.

Yabancı para cinsinden kontrat yapan otelcilerin döviz bazında gelirinin yüzde 24 arttığını ancak maliyetlerin TÜİK’e göre yüzde 70 olduğunu da söyleyen Duman, istikrarın sağlanmasının sezonun uzamasına bağlı olduğunu belirtti.

Maliyetler çok yükseldi

Duman sözlerine şu maliyetleri sayarak devam etti:

“Devlete ödenen KDV, ÖTV diğer ödemeler ile Enerji ve su maliyetleri çok arttı. Muski 2023 İşyeri Su bedeli 31,62 TL (1,11 EURO) iken 2024 Temmuz 90,07 TL (2,55 EURO).

Lojman kiraları çok yükseldi. Asgari ücret 2023 Temmuz ayında 400 Euro iken 2024 Temmuz ayında 480 Euroya yükseldi. Bunlar hep maliyetlere olumsuz etkiler oluşturuyor.

Bu buna benzer nedenlerin hepsinin ahenkli bir şekilde dengeye gelmesi kısa zamanda zor görünüyor. Kimse beklentiye girmesin."

“Faaliyetine ara vermeyen firmalara destek sağlanabilir”

Duman, sözlerinin sonunda çözüm önerilerini de açıkladı:

“Sezonu öncelikle 5-6 aya çıkarmak ilk önceliğimiz olmalı. Bunun için iyi bir planlamayla otelciler, yerel esnaf, yerel acenteler, taşıma şirketleri, havaalanı işletmesi Tur operatörlerine gereken desteği verip uçuş maliyetlerinin düşürülüp rakip bölgelerden avantajlı duruma gelmeliyiz. Bunun için Milas ve Didim bölgesi turizm bileşenleriyle iş birliği sağlanmalıdır. 3 bölgeli talep çekilirse daha çok uçuş bize yönlenir. Ayrıca 3 ilçenin birlikte Turistlere daha çok seyahat nedeni sunacağını düşünüyorum. Havaalanı yolcu ücretleri, acenteci ve taşımacıların otopark ücretleri düşürülmelidir. Bütün bu ücretler sonuçta seyahat paketinin fiyatını etkilemektedir. Öncelikle işyeri ve konut kiralarının mantıklı bir yere gelmesi başlangıçta olmazsa olmazımız

Orta ve Yüksek sezon dışında bölge otellerine belirli vergi vb istisnalar sağlayabilir. Örneğin Dengeler oturana kadar ilk 2 yıl 1 Ekim-30 Nisan arası daha sonra 1 Kasım ve 31 Mart arası yazlık bölgelerden Konaklama vergisi istisnası getirilebilir.

Ciddi bir yeniden yapılanma ile tanıtım atağına geçmeliyiz. Ama sürekliliği olan ve Bodrum imajını yükselten çalışmalar yapmalıyız.

BOYTAV ayağa kalkmalı Profesyonel bir ekibin desteğiyle Profesyonel ve Gönüllülerden oluşan Bodrum Lobisini oluşturmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. Lobi deyince karanlık kapılar ardında iş bitiren ekiplerden bahsetmiyorum. Bodrum’a gönül vermiş Resmi ve Özel üst düzey yöneticilerimiz (Kaymakamlar, Valiler, Belediye Başkanları, Resmi üst düzey bürokratlar vb,), Gazeteciler, Sporcular, İş adamları, Fenomen ve İnfluencer’lar, Turizmcilerden oluşan bir ekipten bahsediyorum.

Tur operatörlerine talep yaratmak için yoğun turist getiren ülkelerin ünlü seyahat ve turizm yazarları, gazetecileri, fenomen ve influencerları rutin bir şekilde Bodrum’a getirip ağırlamalıyız.

Bölgede faaliyetine ara vermeyen firmalara sezon dışı için personel sigorta desteği sağlanabilir. Aksi durumda sezon daha da kısalacak ve tur operatörleri uçakların burnunu başka bölgelere çevirecektir. Bu durumda Bodrum Turistik destinasyon olmaktan çıkacaktır."