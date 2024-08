Ege turizmine 'son düzlük' morali

Takip Et

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Yaz sezonunun bitmesine az bir süre kala canlanan rezervasyonlar, bu yıl zor bir dönem geçiren Ege’deki turizm işletmelerine moral oldu.

Girdi maliyetlerindeki artış, kurun baskılanması, yüksek enflasyon ve Yunan Adaları’na girişi kolaylaştırıp, bu adaların yerli turizm pastasından pay almasına neden olan kapıda vize uygulaması gibi sebeplerle zorlu bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Egeli turizmciler, sezonun son düzlüğünde, iyi bir ivme yakaladıklarını dile getirdiler. Sektör temsilcileri, Ramazan ve Kurban Bayramları tatillerinin ardından 3. bayramlarını yaşadıklarını vurguladılar.

Yaz sezonu biterken yüzde 100 doluluk yaşadıklarını ifade eden Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Deliveli, “Marmaris’te tam anlamıyla bir bayram havası yaşıyoruz. Eylül ayında okullar açılmadan son dönemlere girdiğimiz için bütün otellerde, hem sahil bandı hem de iç kesimlerde yüzde 100 doluluk mevcut. Tam istediğimiz ve özlem duyduğumuz bir tablo ile karşı karşıyayız. Umuyoruz ki Eylül ve Ekim ayında da aynı hızda devam edebiliriz” dedi.

“Sezonu ocak ayına kadar uzatabilmek birinci hedefimiz”

Geçtiğimiz yıllarda Marmaris’te tatil sezonunu Ekim ayının ortasına kadar uzatabildiklerini ve öncelikli hedeflerinin bu süreyi ocak ayına çekmek olduğunu aktaran Deliveli, “Ekim ayının ikinci yarısı ve kasım ayının ilk yarısında açık tesis sayısı arttı. Bu da satışta ürün yelpazesinin artması ve daha geniş bir kitleye hitap edebilmek adına önemli. Biz artık ekim ayını değil kasım ayını konuşur vaziyetteyiz. İstiyoruz ki kasım ayının 20’sinde biten sezonu aralık ayı, yılbaşı derken ocak ayının başına kadar uzatabilelim. Temel hedefimiz bu. Bununla ilgili alternatif turizm hizmetleri de gündemimizde” ifadelerini kullandı.

En büyük sorunumuz istikrarsız rezervasyonlar”

Şu an için doluluk oranlarının fena gitmediğini fakat rezervasyonların istikrarsız şekilde sürdüğünü dillendiren Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Demir de, “Ağustos ayı şu an için fena gitmiyor. Çeşme’de yüzde 80’leri gören bir doluluk yaşıyoruz. Fiyat fayda dengesini sağlayabilen işletmelerimiz şu an için durumdan memnun. Tek sıkıntımız rezervasyon akışının istikrarsız olması. Son dakika rezervasyonlarıyla ilerliyoruz” diye konuştu.

Şu an için hiçbir yerde yüzde 100 doluluk yok

Fiyatların sezonsal olarak düştüğü için son bir hareketlenme olduğunu dile getiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç ise, “Yüksek dolulukları yaşayacağımız asıl sezonu kaçırdık. Temmuz ve Ağustos’u kaçırdığımız için şu an ki yaşanan doluluklar sadece yaramıza bir bandaj olur. Şu an için hiç bölgede yüzde 100 doluluk gibi bir durum söz konusu değil, fakat hareketlilik var. Böyle giderse en azından yaramız daha fazla büyümemiş olur” dedi.