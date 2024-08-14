Türkiye’nin ilk deniz üstü RES envanteri yayınlandı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin en yüksek potansiyel taşıyan temiz enerji kaynakları arasında yer alan deniz üstü rüzgâr enerjisi (DRES) konusundaki ilk sanayi envanteri yayınlandı. Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Derneği (DÜRED) ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin (GİSBİR) koordinasyonu; İzmir Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle hazırlanan Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası ve Sanayi Envanteri; Türkiye’de bu alanda görev alabilecek firmaları ve yetkinliklerini dokümante etmesi açısından kritik önem taşıyor.

Envanter çalışmasının Türkiye’nin DRES potansiyelinin harekete geçirilmesi için önemli bir adım olduğunu belirten ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, “Türkiye karasal rüzgâr enerjisinde 26 yılda 12 bin MW kurulu güce ulaşarak, dünyada 5. sıraya çıktı. Kurulu gücümüzün yüzde 11’ini rüzgâr enerjisi oluşturuyor. Ancak DRES konusunda henüz sıfır noktasındayız. Rüzgâr enerjisinde 2035’te 29 bin 600 MW seviyesine ulaşacağız ve bundan DRES sadece 5 bin MW seviyesinde pay alacak. Bu hedef, Türkiye’nin keşfi yapılmış DRES potansiyelinin 15’te birine karşılık geliyor” dedi.

“Çandarlı Limanı için DRES vizyonunu destekliyoruz”

Envanter çalışmasında onlarca şirket ve kuruluşun bilgilerinin yer aldığını belirten Kalaycı, hazırlık süreçleri iki yıldan uzun süren projenin ilk lansmanını bu yılın Ocak ayında İzmir’de yaptıklarını anımsattı.

İzmir’in rüzgâr enerjisinde dünyanın en kapsamlı kümelenme başarısına imza attığını anımsatan Alper Kalaycı, kentin Türkiye’deki üç türbin kanadı fabrikasının tamamına, 7 kule fabrikasının dördüne, iki döküm tesisinden birisine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Türk rüzgâr endüstrisinin toplam cirosunun yüzde 85’ini İzmir’deki firmalar oluşturuyor. Bu başarımızı denizüstü RES’lerin üretiminde de göstermeye hazırız. Çandarlı Limanı ve geri besleme sahasının DRES’lerin üretimine odaklanan bir yapı ile kurgulanması, Türkiye’nin bu alanda dünyanın en önemli üretim ve ihracat merkezi olmasını sağlayacaktır. Sektör olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu vizyonuna inanıyor ve sonuna kadar destekliyoruz” diye konuştu.

Çin DRES’lerde dünyanın açık ara lider ülkesi

Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC) verilerine göre, 2023 yılında dünya genelinde DRES kurulu gücü 10,8 GW artarak 75,2 Gigavat’a (GW) ulaştı ve en yüksek ikinci yıllık artış kaydedildi. 2023 yılı sonu itibarıyla Asya ve Avrupa'da kurulu güç sırasıyla 41 GW ve 34 GW'a ulaştı. Geçen yıl DRES kurulu gücünü 6,3 GW artıran Çin, dünyada lider konumda. Avrupa genelinde ise geçen yıl elde edilen kurulu güç artışı 3,8 GW oldu. GWEC 2028 yılında yıllık açık deniz rüzgârı kurulumunun 2023'te görülen seviyeye kıyasla üç katına çıkmasını bekliyor. DRES’ler, karasal RES’lere göre 10 kat istihdam sağlıyor. Türkiye’nin tersane sektöründeki gücü, DRES’ler için de büyük avantaj sağlıyor.