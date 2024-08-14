Taşköprü Konukevi Adana turizmine kazandırıldı

ADANA / EKONOMİ

Kapılarını ilk kez açık hava sinema gösterimi ile ziyaretçilerine açan konukevinde her hafta bir film gösterimi yapılacak. Adanalılara yazlık sinema keyfi yaşatılacak mekan, çeşitli organizasyonlar, atölye çalışmaları ve geleneksel Adana kültürünün tanıtım faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak.

Konukevi 5 odada, 8 misafir ağırlama kapasitesinin yanı sıra bahçe, teras ve ortak alanlarda kafe hizmeti de veriyor.

Tarihi Taşköprü Konukevi’nin tarihi dokusuna uygun dekoru ise Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Akademisi (NİYET Akademi) sağlıyor.

"Tarihi sorumluluğumuz var"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,

Adana’nın tarihinin ortaya çıkması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Karalar, “Atalarımızdan bizlere kalan bu tarihi ve kültürel zenginlikleri bizden sonraki nesillere taşımak gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Restorasyon çalışmalarımız sürüyor ve tarihin gün yüzüne çıkarılması için gerçekleştirilen bilimsel kazılara destek vermeyi sürdürüyoruz. Çok fazla özelliği, güzelliği aynı anda barındıran eşsiz bir kent olan Adana’yı tarih, kültür ve lezzet turizminin en önemli kentlerinden biri yapana kadar özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.