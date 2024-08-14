Adana Altın Koza’nın jüri üyeleri belli oldu

ADANA / EKONOMİ

Nuri Bilge Ceylan’ın başkanlığını yapacağı jüride; 1994’te Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu seçildiği “Yalancı”, “Bir Kadının Anatomisi”, “Akrebin Yolculuğu”, “Yengeç Sepeti” gibi ödüllü filmler ve “Bir İstanbul Masalı”, “Hanımın Çiftliği” gibi dizilerin oyuncusu-yönetmen Mehmet Aslantuğ, “Şaşkın”, “Plajda”, “Behzat Ç. Ankara Yanıyor”, “Lale Devri”, “Medcezir”, “Şahmaran”, “Kimler Geldi, Kimler Geçti” gibi film ve dizilerin oyuncusu Serenay Sarıkaya, “Ev”, “Misafir”, “Dokunmadan”, “Unutma Dersleri”, “Unutma Beni Apartmanı” kitaplarının yazarı ve senarist Nermin Yıldırım, “Umut Adası” ve “Kalandar Soğuğu” filmlerinin yönetmeni ve senarist Mustafa Kara, “Kar”, “Kumbara”, “Beni Sevenler Listesi”, “Yurt” filmlerinin kurgucusu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni ve küratör Müge Turan yer alıyor.

En İyi Film Ödülü’nün 1 milyon 500 bin TL para ödülüyle destekleneceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için başvurular 16 Ağustos Cuma günü sona eriyor.

Festival takvimi

16 Ağustos 2024, Cuma

Yarışma Başvuruları İçin Son Gün

(Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Yarışması, Öğrenci Kısa Film Yarışması)

20 Ağustos 2024, Salı

Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması

Başvuruları İçin Son Gün

23 Eylül 2024, Pazartesi

Festival Açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni

26 Eylül 2024, Perşembe

Onur Ödülleri Töreni

28 Eylül 2024, Cumartesi

Büyük Ödül Töreni ve Kapanış