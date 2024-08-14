Adana Altın Koza’nın jüri üyeleri belli oldu
Bu yıl 23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasının jüri üyeleri belli oldu. Jüri, Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ve Müge Turan’dan oluşuyor.
ADANA / EKONOMİ
Nuri Bilge Ceylan’ın başkanlığını yapacağı jüride; 1994’te Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu seçildiği “Yalancı”, “Bir Kadının Anatomisi”, “Akrebin Yolculuğu”, “Yengeç Sepeti” gibi ödüllü filmler ve “Bir İstanbul Masalı”, “Hanımın Çiftliği” gibi dizilerin oyuncusu-yönetmen Mehmet Aslantuğ, “Şaşkın”, “Plajda”, “Behzat Ç. Ankara Yanıyor”, “Lale Devri”, “Medcezir”, “Şahmaran”, “Kimler Geldi, Kimler Geçti” gibi film ve dizilerin oyuncusu Serenay Sarıkaya, “Ev”, “Misafir”, “Dokunmadan”, “Unutma Dersleri”, “Unutma Beni Apartmanı” kitaplarının yazarı ve senarist Nermin Yıldırım, “Umut Adası” ve “Kalandar Soğuğu” filmlerinin yönetmeni ve senarist Mustafa Kara, “Kar”, “Kumbara”, “Beni Sevenler Listesi”, “Yurt” filmlerinin kurgucusu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni ve küratör Müge Turan yer alıyor.
En İyi Film Ödülü’nün 1 milyon 500 bin TL para ödülüyle destekleneceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için başvurular 16 Ağustos Cuma günü sona eriyor.
Festival takvimi
16 Ağustos 2024, Cuma
Yarışma Başvuruları İçin Son Gün
(Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Yarışması, Öğrenci Kısa Film Yarışması)
20 Ağustos 2024, Salı
Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması
Başvuruları İçin Son Gün
23 Eylül 2024, Pazartesi
Festival Açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni
26 Eylül 2024, Perşembe
Onur Ödülleri Töreni
28 Eylül 2024, Cumartesi
Büyük Ödül Töreni ve Kapanış