Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı kasımda yüzde 8,25 arttı

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2024 yılı kasım ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,25 oranında bir artış göstererek 2.733.663 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 51,01 (1 394 452)

2-Antalya yüzde 14,92 (407 941)

3-Edirne yüzde 11,89 (324 999)

4-Artvin yüzde 4,20 (114 903)

5-Hakkâri yüzde 2,32 (63 399)

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,09 artış kaydedilmiştir.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,09 artış göstererek 50 040 427 olmuştur.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’ye gelen 50 040 427 yabancı ziyaretçinin 1 658 523 (yüzde 3.31) günübirlikçidir.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 34,30 (17 163 403)

2-Antalya yüzde 31,27 (15 647 876)

3-Edirne yüzde 8,98 (4 494 679)

4-Muğla yüzde 7,30 (3 652 159)

5-İzmir yüzde 3,31 (1 653 978)"