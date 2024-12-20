Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı kasımda yüzde 8,25 arttı
Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,25 arttı.
Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2024 yılı kasım ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,25 oranında bir artış göstererek 2.733.663 oldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul yüzde 51,01 (1 394 452)
2-Antalya yüzde 14,92 (407 941)
3-Edirne yüzde 11,89 (324 999)
4-Artvin yüzde 4,20 (114 903)
5-Hakkâri yüzde 2,32 (63 399)
2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,09 artış kaydedilmiştir.
2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,09 artış göstererek 50 040 427 olmuştur.
2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’ye gelen 50 040 427 yabancı ziyaretçinin 1 658 523 (yüzde 3.31) günübirlikçidir.
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul yüzde 34,30 (17 163 403)
2-Antalya yüzde 31,27 (15 647 876)
3-Edirne yüzde 8,98 (4 494 679)
4-Muğla yüzde 7,30 (3 652 159)
5-İzmir yüzde 3,31 (1 653 978)"