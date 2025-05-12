Ardeniz Holding, Ceylan Splend’or ile Uludağ’ı dört mevsim turizme açacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Ardeniz Holding, turizmde yeni bir vizyon ortaya koyan yatırımıyla Uludağ’da dört mevsim hizmet verecek nitelikli bir dağ oteli hayata geçiriyor. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ceylan, yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Ceylan Splend’or Uludağ, Autograph Collection projesinin klasik kitle turizmi yerine kişiselleştirilmiş, anlamlı ve deneyim odaklı lüks konaklama anlayışını benimsediğini söyledi. Ceylan, “Dört mevsim boyunca eşsiz bir doğal güzelliğe sahip yapısıyla Uludağ’ın benim için yeri çok özel. Bölge sadece kış mevsiminden ibaret değil. Baharı ayrı, kışı ayrı bir güzellikte. İstanbul için Boğaz ne ise, Bursa için de Uludağ odur. Bu bağlılık zamanla bir fikre, oradan da bu projeye dönüştü. Bu özel bölgeyi dört mevsim cazibe merkezi haline getirecek bir projeye ihtiyaç olduğunu fark ettik. Ceylan Splend’or Uludağ da bu düşüncenin bir ürünü” dedi. Marriott International iş birliğiyle hayata geçirilen otel, küresel standartlarda ama yerel değerlere saygılı bir anlayışla tasarlandı. Proje, klasik kitle turizmi yerine kişiselleştirilmiş, anlamlı ve deneyim odaklı lüks konaklama anlayışını benimsiyor. Gastronomi, sanat, doğa sporları ve wellbeing temalı etkinliklerle yıl boyunca zengin bir içerik sunacak otelin “Discover Uludağ” adlı özel markası, misafirlere dört mevsim sürdürülebilir ve rejeneratif turizm deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Doğa dostu mimari, akıllı güvenlik sistemleri

Otelin mimarisinde doğal taş ve ahşap gibi çevreye uyumlu malzemeler tercih edildi. Manzarayı içeri alan tasarımıyla dikkat çeken yapıda, sürdürülebilirlik odaklı güvenlik sistemleri, akıllı bina altyapıları, erken uyarı sensörleri ve çevre dostu yangın söndürme teknolojileri entegre edildi. İç mimaride ise doğal ve geri dönüştürülmüş ürünlere, kadın emeğini destekleyen dekoratif öğelere yer verildi. En az 140 kişilik bir uzman ekip ile hizmete girecek otelin, orta vadede bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor. Yerel üreticilerle iş birliği, STK’larla ortak projeler ve bölge halkına yönelik istihdam olanakları da yatırımın öncelikleri arasında yer alıyor. Çetin Ceylan, Ceylan Splend’or Uludağ’ın kayak ve snowboard aktivitelerinden yaz aylarında düzenlenecek elektrikli dağ bisikleti turlarına, yoga ve orman banyosu gibi ritüellere kadar yıl boyunca geniş bir yelpazede hizmet vereceğini anlattı. Otel aynı zamanda kurumsal etkinlikler, grup organizasyonları ve doğa tutkunlarına özel konseptlerle geniş bir misafir kitlesine hitap edecek.

Sürdürülebilirlik merkezli turizm vizyonu

Türkiye’nin turizm geleceğinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillendiğine dikkat çeken Çetin Ceylan, “Artık sadece deniz, kum, güneş odaklı turizm yeterli değil. Uluslararası pazarda rekabet edebilmek için çevreye duyarlı, yerel kültürü sahiplenen projelere ihtiyaç var. Biz de bu doğrultuda hareket ediyoruz” diye konuştu. Ceylan, bu yatırımı holdingin dönüşüm projelerinin ilki olarak tanımlarken, yurt içi ve yurt dışında benzer konseptlerle yeni yatırımların da yolda olduğunu belirtti. Çetin Ceylan, 85 oda, 6 chalet olarak inşa edilen otelin bu yıl eylül ayında misafirlerini ağırlamaya başlayacağını duyurdu.