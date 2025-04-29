Başkan Fırat Görgel; “Kültür Yolu ile Tarihi Miras Gün Yüzüne Çıkacak”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile şehrin tarihi ve kültürel alanlarında devam eden ve planlanan yatırımları yerinde inceleyen Başkan Görgel, “Hedefimiz şehrimizin kadim tarihini ve kültürel zenginliğini ortaya koyacak bir ‘Kültür Yolu’ oluşturmak. Bu doğrultuda çarşılarımız, konaklarımız ve kültürel varlıklarımızda çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, programı kapsamında şehre gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile şehrin tarihi ve kültürel alanlarında bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ziyaret programı kapsamında, Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğini güçlendirmeye yönelik projeler masaya yatırıldı. Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet ile birlikte; Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Tarihi Maraş Kalesi, Tarihi Üçlü Konak, Dedeoğlu Konağı, Paşa Hamamı ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret eden Başkan Görgel, yapılmış ve planlanan çalışmaları yerinde tanıttı. Alanlarda devam eden restorasyonlar incelenirken, şehrin tarihi dokusunu geleceğe taşıyacak projelere ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Tarihi ve Kültürel Kimlik Ortaya Çıkıyor

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Hedefimiz şehrimizin kadim tarihini ve kültürel zenginliğini ortaya koyacak bir ‘Kültür Yolu’ oluşturmak. Bu doğrultuda çarşılarımız, konaklarımız ve kültürel varlıklarımızda çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Gökhan Yazgı ile şehrimizdeki tarihi ve kültürel mekânları gezerek, projelerimize ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Şehrimizin kültürel mirasına sahip çıkmak için verdiğimiz çabada, Bakanlığımızın desteği bizler için çok kıymetli. Sayın Bakan Yardımcımıza ve ekibine şehrim adına teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Görgel ayrıca, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve bulunduğu adanın da kapsamlı bir dönüşüm sürecine alınacağını belirterek, “Bu merkez ve bulunduğu ada, kültür ve sanat hayatımızın merkezi olacak şekilde yeniden düzenlenecek” ifadelerini kullandı.