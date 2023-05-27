Türk ağaç işleme makinecileri Almanya'da vitrine çıktı

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) 53 Türk üreticiyle alanında dünyanın en büyük fuarı olan Ligna Hannover Uluslararası Ağaç ve Ağaç İşleme Makineleri, Tesis ve Ekipmanları Fuarı'na katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ekonomik hacmi 500 milyon dolara ulaşan ağaç işleme makineleri sektörü, alanında dünyanın en büyük fuarı olan ve 5 gün süren Ligna Hannover'de 37'si AİMSAD üyesi olmak üzere toplamda 53 Türk firmasıyla yer aldı.

Dünyanın en büyük ağaç işleme makineleri fuarı olma özelliği taşıyan ve 160 ülkeden katılımcıların yer aldığı fuarda Türk ürünlerinin yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, bu yıl ihracatta 200 milyon dolar hedeflerinin bulunduğunu belirterek, Almanya'daki fuarın hedeflerine ulaşmalarında büyük itici güç olacağını bildirdi.

Tüm dünyadan katılımcıların Türk makine sektörünün geldiği noktayı yerinde gördüğünü kaydeden Toktaş, "Ligna'da hedef olarak bir ülkeyi ya da bölgeyi belirlemedik, tüm kıtaları hedef aldık. Firmalarımız yeni pazarlara açılarak rekabette öne çıkma fırsatı buluyor. 2023'ü ihracatta büyüme yılı ilan ettik. Yurt dışı fuarlar bu hedefe ulaşmamızda başrolü oynuyor." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da dünyayı ağırlamaya hazırlanıyoruz"

İsmet Toktaş, bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı'nın (WoodTech Eurasia Fuarı 2023) artık Intermob'dan bağımsız olarak organize edileceğini bildirdi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 19-23 Ekim'de gerçekleştirilecek fuarı geçen yıl 12 bini yabancı olmak üzere toplam 60 bin kişinin ziyaret ettiğini anımsatan Toktaş, "Tam 36 yıldır Avrasya'daki en büyük ihtisas fuarı olma başarısını sürdüren bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu yıl özellikle yabancı ziyaretçi sayımızda ciddi artış bekliyoruz. 19 Ekim'de dünyayı İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyoruz." açıklamasında bulundu.