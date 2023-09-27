Turkish Global Network’ün ilk hedefi Asya-Pasifik

Şanghay’da mücevher sektöründe hizmet veren Türk girişimci Uğur Arzoğulları tarafından 2020 yılında başlatılan kıvılcım büyüyerek, Shenzhen, Beijing ve İstanbul’a kadar genişledi. Türk Çin Kültür Derneği bünyesindeki Lotus News’e konuşup, TGN’nin kuruluş amacını; Türk iş adamları arasında iletişim ve iş birliği imkanlarını genişletmek şeklinde özetleyen Arzoğulları, öncelikle hedeflerinin bu ağı önce Asya Pasifik bölgesi, ardından dünyanın tüm önemli şehirlerine yaymak olduğunu söylüyor.

TGN’nin İstanbul’daki ikinci buluşmasına 46 Türk girişimcinin katıldığı belirtiliyor. Turkish Global Network İstanbul Koordinatörü Metehan Özbenim de Swissotel’de gerçekleştirdikleri ikinci buluşmaya Çin’de yaşayan veya yaşamış Türk girişimcilerin katıldığını söylüyor.

“Mevcut aktif bölgelerimizde düzenli olarak 300’e yakın Türk İş İnsanını bir araya getirmeyi başardık” diyen Özbenim çalışmaları hakkında şu bilgiyi veriyor: “Toplantılarımıza katılım en az bir kişinin tavsiyesiyle gerçekleşiyor. Şimdiye kadar gerçekleşen toplantılarımıza aralarında iş adamı, şirket yöneticisi, akademisyen, hukukçu ve medya temsilcileri katıldı. Şanghay’da bir kıvılcım olarak başlayıp, günümüzde yeni şehirlere genişleyen TGN’nin temel hedefi; bu iletişim ağını dünyanın tüm önemli şehirlerine yayıp, global bir Türk İş Network’ünü kurmaktır.”

Turkish Global Network (TGN), girişimini başlatan Uğur Arzoğulları ise açıklamalarını şöyle noktalıyor: “Yola ilk olarak Çin’in Şanghay kentindeki Türk iş adamlarını buluşturmak amacıyla çıktık. Kuruluş amacını Türk iş adamları arasında iş birliği olanakları, karşılıklı alışveriş ve networkingi genişletmek olarak belirlediğimiz TGN buluşmalarına yoğun talep gelince bunu önce Çin’in diğer şehirleri, sonra İstanbul’a kadar genişlettik. Şimdi de Türkiye’nin ‘Yeniden Asya Vizyonu’ açılımı kapsamında önce Asya Pasifik bölgesine, ardından dünyanın tüm önemli şehirlerine yaymayı planlıyoruz.”

İstanbul buluşmasına kimler katıldı?

Turkish Global Network’ün İstanbul’daki ikinci buluşmasına aralarında başta Ata Holding, Çalık Holding, Koluman Holding, Arzum Ev Aletleri temsilci ve yöneticilerinin yanısıra, Türkiye ve global pazarın önde gelen lojistik, enerji, inşaat, gıda, turizm ve maden şirketlerinden temsilciler katıldı.