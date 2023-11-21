Vodafone Business Cloud Day'in ikincisi 28 Kasım'da

Vodafone Business, 28 Kasım Salı günü, MEXT Teknoloji Merkezi’nde “Vodafone Business Cloud Day” etkinliğinin ikincisini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Verilen bilgilere göe, dayanıklı tüketimden enerjiye, finanstan perakende ve teknolojiye kadar, Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojileri yöneticilerinin ve sektör öncülerinin yer alacağı Vodafone Business Cloud Day’de, çoklu bulut teknolojilerinden bulut güvenliğine, bulutun bugünü ve geleceğinden siber güvenlik stratejilerine kadar pek çok konu konuşulacak.

Gün boyu sürecek paneller ve çeşitli aktivitelerle, katılımcılarına sektörden deneyimler sunacak olan Cloud Day’in açılış konuşmasını Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu gerçekleştirecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, etkinliğe dair şunları söyledi:

“Dünyanın önde gelen mobil operatörlerinden biri olmamızın yanı sıra, Vodafone Business olarak, nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut uygulamaları, veri merkezi gibi teknoloji ve inovasyonlarımızla, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik birçok çözümü de sunuyoruz. Bu sene de 5G sağlayıcısı olduğumuz Türkiye’nin ilk dijital üretim tesisi MEXT Teknoloji Merkezi’nde, Cloud Day etkinliğimizin ikincisini gerçekleştireceğimiz ve sektörlerin önemli katılımcılarını ağırlayacağımız için heyecanlıyız. Cloud Day, kendi alanında lider müşterilerimizin bulut dönüşümlerini ve Vodafone Business olarak gelecek planlarımızı ele alacağımız bir buluşma olacak.”