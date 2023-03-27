Yaman Tunaoğlu 2. kez TESİD Başkanı seçildi

Genel Kurul sonrası bir açıklama yapan Yaman Tunaoğlu, “Önemli olan takım oyunu. Katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerimizi yurtdışı pazarlarda yaygınlaştırmalıyız. Beyin göçünü durdurmalıyız. Bu dönemde de yönetim olarak en önemli hedefimiz, elektronik sektörüne değen tüm paydaşları birbirleriyle buluşturmak olacak” dedi.

TESİD Yönetim Kurulunda görev yapacak diğer isimler şöyle: İbrahim Uğurlu (UDEA), Ece Demirkol (MULTİTEK), Ömer AKDENİZ (DAIICHI), Sedat Alantar (DEICO), Muhittin Solmaz (HAVELSAN), Sinan Dumlu (NETAŞ), Sıddık Yarman (SAVRONIK), Aziz Sever (ULAK)