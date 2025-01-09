Simpra, yeme–içme ve ağırlama sektörüne özel stok ve maliyet yönetimi uygulaması geliştirdi

Rekabetin hızla arttığı iş dünyasında, dijital dönüşüm süreçlerini benimseyen işletmeler hem operasyonel verimliliklerini artırıyor hem de müşteri memnuniyetinde önemli bir avantaj elde ediyor. Bu noktada, KOBİ'lerin dijital dönüşümüne öncülük eden yenilikçi çözümler, sektörde fark yaratıyor.



35 yılı aşkın tecrübesiyle restoran ve otel işletmeleri için yazılımlar geliştiren ve uçtan uca işletme yönetimini kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunan Ar-Ge merkezi Simpra, işletmelerin dönüşüm sürecinde karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda geliştirdiği Simpra Inventory çözümüyle işletmelerin stok ve maliyet yönetimini hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Bu yenilikçi ürün, işletmelerin stoklarını, üretim süreçlerini, reçetelendirme işlemlerini ve maliyet ölçümlerini satış ve ERP uygulamalarıyla entegre ederek otomatikleştiriyor. Kullanıcıya sunduğu raporlarla işletmenin mali durumunu analiz edebilmesi için kritik bilgileri sağlıyor.

İşletmeler genel mali durumunu tek bir tablo üzerinden görüntülüyor

Uygulama içerisinde yer alan Sabit Giderler modülü sayesinde, işletme yetkilileri elektrik, kira, su ve çalışan giderleri gibi sabit masraflarını sisteme giriyor. Bu veriler, dinamik maliyetlerle (satış ve üretim kaynaklı maliyetler) bir araya getirilerek işletmenin genel mali durumu tek bir tablo üzerinden görüntülenebiliyor.



Simpra Inventory'nin modüler yapısı, menü öğelerinin reçetelendirilmesine olanak tanıyor. Böylece her satışta stoklar otomatik olarak güncelleniyor ve zayi kontrolü kolaylıkla sağlanıyor.

“Her satışın ardından depodaki malzeme miktarı anlık olarak güncelleniyor”

Sundukları çözümü anlatan Protel grup şirketlerinin Satış Direktörü Fatih Tenel, “Bu sistem sayesinde işletmeler giderlerini tek bir tablo üzerinden görebiliyor. Örneğin, hamburger satan bir işletme düşünün. Bir hamburger için gerekli olan malzemeler hamburger ekmeği, köfte, domates, soğan, turşu, sos olsun. Sistem, üretilen malzemelerin detaylarını üretim modülüne, satın alınan ürünleri ise faturalarıyla birlikte satın alma modülüne işliyor. Hamburger reçetesi aracılığıyla, bir hamburgerin hazırlanmasında kullanılan her malzemenin miktarını otomatik olarak belirler. Bu sayede, gerçekleşen her satışın ardından depodaki malzeme miktarını anlık olarak günceller. Satılan ürünün maliyetini hesaplayarak kâr oranını analiz eder. Ay sonunda en çok satılan ürünler ve en kârlı ürünler gibi detaylı raporlar oluşturur. Böylece stok ve maliyet kontrolü hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşiyor” dedi.

“Sistemler arasında sorunsuz bir veri akışı sağlanıyor”

Aynı zamanda şubeleşen işletmeler için güçlü bir çözüm sunan Simpra Inventory ile şubeler arası sevkiyatlar, satın alımlar ve depo kontrolü tek bir merkezden dinamik bir şekilde yönetilebiliyor. E-Fatura ve E-Adisyon gibi muhasebe entegrasyonları sayesinde kullanıcılar farklı sistemlere giriş yapma zorunluluğundan kurtuluyor; arka planda sistemler arasında sorunsuz bir veri akışı sağlanıyor.