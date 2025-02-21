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170 şubesini devretti! TotalEnergies o ülkeden çekildi

TotalEnergies, diplomatik kriz nedeniyle 170 akaryakıt istasyonunu devrederek Burkina Faso’dan çekildi.

Haber Merkezi
AA
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170 şubesini devretti! TotalEnergies o ülkeden çekildi
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, TotalEnergies, 170 akaryakıt ve dağıtım istasyonunun bulunduğu Burkina Faso'dan 18 Şubat itibarıyla çekildi.

TotalEnergies, 1954'ten bu yana faaliyetlerde bulunduğu ülkedeki dağıtım ağını Coris Investment Group'a devretti.

Şirket, Fransa ile Sahel ülkelerindeki diplomatik kriz nedeniyle daha önce de Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijer, Çad ve Mali'deki operasyonlarına son vermişti.

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