2024'te üç bono ihraç eden Ekovar konkordatoya girdi

Ekovar Çevre Grup Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 26 Haziran’da konkordato talebinde bulunulduğunu, mahkemenin ara kararla bu talebi kabul ettiğini açıkladı.

Şirket, mart ve mayıs aylarında üç finansman bonosu ihraç etti

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Ekovar açıklamasında bu yıl mart ve mayıs aylarında üç finansman bonosu ihraç ettiğini hatırlattı.

Şirket açıklamasında bono yatırımcılarının haklarının zarar görmemesi için gerekli tüm imkanların kullanılacağını belirtti.

Ekovar Çevre Grup tarafından yapılan açıklamada, "Yatırımcıların alacaklarının vadelerinde ve tam olarak ödenebilmesi şirketimiz ve Ekovar Grubu’nun ticari faaliyetlerini bir bütün halinde sürdürmesine, faaliyet gelirlerinin sürekliliğinin sağlanmasına ve faaliyet dışı duran varlıkların rayiç değerlerinde nakde çevrilmesi de dahil olmak üzere gerekli finansal çalışmaların yürütülmesine bağlı” ifadelerine yer verildi.