27. Tüketici Ödülleri’nde “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma” ödülü Sinoz’un oldu

Sinoz, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 27. Tüketici Ödülleri kapsamında, “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" ödülüne layık görüldü.

Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci, ödülle ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“17 yılı aşkın süredir inovatif çalışmalara imza atarak milyonlarca tüketicimizin güveniyle sektöre yön veren bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Kusursuz müşteri memnuniyetini ilke edinen Sinoz Kozmetik, tüketicilerin hayatına değer katma misyonuyla hareket ediyor. Özellikle hızlı teslimat, koşulsuz iade ve kolay ulaşılabilir çağrı merkezi gibi uygulamalarımız, bu ödüle layık görülmemizde önemli bir etken oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bu ödül, tüketicilerimize karşı duyduğumuz sorumluluğu daha da arttırdı.”

Kadınların en çok güvendiği marka, Sinoz

Sinoz Kozmetik, geçtiğimiz yıl da Türkiye İtibar Akademisi’nin gerçekleştirdiği Kadınların Marka Tercihleri Endeksi Araştırması’nda “Kadınların En Çok Güvendiği ve Tercih Ettiği Marka” ödülüne layık görülmüştü. Bu yıl kazandığı “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" ödülü ile Sinoz Kozmetik’in tüketici mutluluğunaverdiği değer bir kez daha tescillendi.

Temiz içerikli ve sürdürülebilir çözümler

Ürünlerinde temiz içerik kullanımı ve sürdürülebilirliğe olan katkılarıyla da dikkat çeken Sinoz Kozmetik, geri dönüştürülebilir ambalajları ve hayvanlar üzerinde test yapmama hassasiyetiyle fark yaratırken dünyanın en büyük hayvan hakları organizasyonu olan PETA’nın Cruelty Free sertifikasına da sahip. Marka, çevreye duyarlı yaklaşımlarını inovatif ürün geliştirme süreçleriyle birleştirerek sektöre ilham vermeye devam ediyor.

Bu vizyonla sektöre yenilikler kazandıran Sinoz, bugün yerli kozmetik sektöründe öncü bir konuma ulaşmanın yanı sıra aldığı bu prestijli ödül ile müşteri deneyimine verdiği önem ve değeri bir kez daha tescilledi.