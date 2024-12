AgaBullion’dan Orta Doğu çıkarması

Takip Et

Kıymetli madenler sektöründe Türkiye’nin global oyuncusu olmak için AgaOne adıyla dünyanın 5 kıtasında ofis açan AgaBullion, dünyanın birçok noktasında önemli mücevher fuarlarında da boy göstermeye devam ediyor. En son Miami’deki Mücevher Fuarı’na katılımcı olarak iştirak eden AgaBullion, bu kez Orta Doğu’daki iki önemli fuarda stand açacak. AgaBullion’un yılın son ayında katılacağı ilk fuar Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek olan Nebu 4. Expo Gold Jewelry Fuarı olacak. Altının bilinen ilk kullanımı yaklaşık 5 bin yıl önce Mısır’ın İskenderiye şehrinde gerçekleşmiş olması; Mısır firavunları zamanından başlayarak, tanrıların teveccühünü kazanmak için altının kullanılıyor olması ve antik Mısır’da yaprak altının, firavunların mezarlarının süslenmesinde kullanılmış olması geleneksel anlamda altını çok iyi tanıyan bu bölgedeki Nebu 4. Expo Gold Jewelry Fuarı’na olan ilgiyi artırıyor.

Önce Mısır sonra Suudi Arabistan

AgaBullion burada açacağı standla özellikle MENA Bölgesi’nde önemli anlaşmalara imza atmayı hedefliyor. Bu ay düzenlenecek ikinci fuar ise 17-21 Aralık tarihlerindeki Suudi Arabia Jewelry Show (Suudi Arabistan Mücevher Fuarı) olacak. Fuar, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenecek. Ortadoğu’da bir yılı aşkın süredir devam eden savaş nedeniyle yatırımcıların altın ve gümüşe yöneliyor olması Suudi Arabistan’daki fuarı daha da önemli bir konuma getiriyor. Fuar sadece Suudi Arabistan’daki alıcıları değil, başta Körfez bölgesi olmak üzere Orta Doğu’daki birçok alıcının radarında bulunuyor.

Global arenada daha hızlı büyüyecek

Suudi Arabistan ve Mısır’ın Orta Doğu’daki en büyük üçüncü ve dördüncü kuyum üreticisi konumunda olduğunu belirten AgaBullion Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yılmaz, “Ayrıca her iki ülke önemli kuyum ve yatırımlık altın tüketicisi. Suudi Arabistan’ın yıllık kuyum tüketimi 2023 itibariyle 38 tonun üstünde. Bu anlamda Türkiye için çok ciddi bir pazar potansiyeline sahip. Her iki pazar da firmamızın odağında. Suudi Arabistan kuyum pazarında her yıl 2 tona yakın tüketim artışı kaydediliyor. AgaBullion olarak 2023 yılında 14 tona yükselen yatırımlık altın pazarında söz sahibi olmak istiyoruz. Aynı zamanda Mısır, 2023 yılında 30 tonun üzerinde bir tüketim ile bölgenin üçüncü en büyük yatırımlık külçe ve sikke altın tüketicisi. Mısır pazarı da bizim için son derece önemli bir pazar. Bu fuarlara katılmaktaki amacımız Mısır, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Körfez pazarlarındaki etkimizi artırmak. Ayrıca bölgesel ve küresel anlamda iş birliklerimizi de artırarak global arenada daha hızlı büyümek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dezavantajı avantaja çevirecek

Yılmaz, “Bizim için Orta Doğu’da ve Körfez’deki tüm ülkeler çok önemli. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gerek ithalat ve gerekse ithalat açısından çok büyük bir potansiyel. Türkiye ile BAE arasındaki en önemli ithalat ve ihracat ürünü tartışmasız mücevher. 2023 yılında BAE’ye 3.2 milyar dolarlık mücevher ihracatı yaparken, 10.7 milyar dolarlık mücevher ithalatı gerçekleştirdik. Bu yıl ise kota nedeniyle ilk 6 aylık ihracatta yüzde 10, ithalatta ise yüzde 50’ye yakın bir düşüş var. Buna rağmen mücevher dış ticaretinde BAE’ye karşı ciddi bir açık veriyoruz. Ancak biz iyi tarafından bakarak bu dezenavantajlı durumu Türkiye’nin lehine çevirmek için neler yapılabilir diye çalışmalar yapıyoruz. AgaBullion olarak bugün 5 kıtada ofisi bulunan ve dünyanın 100’den fazla ülkesine doğrudan satış yapan global bir oyuncu haline geldik. Orta vadede de Orta Doğu ülkelerinde etkin bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 25 yılı aşkın tecrübemizle dünya üzerindeki bütün ciddi fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Mısır ve Suudi Arabistan fuarları da bizim için iki önemli fuar. Her iki fuarda açacağımız standda kıymetli madenler ve altın işleme çözümleri konularında en son ürünlerimizi sergileyeceğiz. Şirketimizin geniş ürün portföyünde, saf külçe ve gram altının yanı sıra gümüş koleksiyonlar da yer alacak. Ayrıca AgaBullion’un kuyumculuk sektöründeki markası olan AgaKulche tasarımlı sikke koleksiyon ürünleri ve diğer değerli metalleri de bu fuarda sergileyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.