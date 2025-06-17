37. Kristal Elma’da en iyi reklam filmi ödülü Maylo’nun oldu

“Yaşasın iyi fikirler!” sloganıyla birçok markanın Açıkhava, Basın, Film, Dijital, Radyo, Tasarım ve benzeri birçok kategoride ödüllendirildiği ve bu yıl Reklamcılar Derneği tarafından 37’ncisi düzenlenen prestijli reklam ödülleri Kristal Elma’nın kazananları belirlendi. 13 Haziran Cuma akşamı Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleşen ödül gecesinde ödüllerini alan markalardan biri de günlük hayatta karşılaşılan küçük sorunlara pozitif ve yapıcı bakış açısıyla pratik çözümler sunan Maylo PUF oldu.

Serinin ilk reklam filmi olan “Nezle”, 37. Kristal Elma Ödülleri’nde “en iyi film” ödülüne layık görüldü

Markanın alerji ve hastalık dönemini sahiplendiği, serinin ilk reklam filmi olan “Nezle”, 37. Kristal Elma Ödülleri’nde TV ve Sinema kategorisinde Ev Temizlik Ürünleri arasında “en iyi film” ödülüne layık görüldü. Film, “PUF Tepkiler” temasıyla, gün içindeki beklenmedik ufak dert anlarında puf mendilin çok amaçlı kullanımını gözler önüne sererek Maylo PUF’un yumuşacık, yenilikçi, pratik ve eğlenceli dünyasını gözler önüne seriyor.

Maylo PUF’un eğlenceli reklam filminde, sosyal medyada son dönemde izleyicinin jest ve mimiklerine şahit olduğumuz “tepki videoları” trendini yansıtan teyze karakterleri dikkat çekerken, O-Zone'un dünyaca ünlü "Dragostea Din Tei" şarkısının özel yorumu da hemen kulaklara yerleşiyor.