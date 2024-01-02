Abdi İbrahim’de yeni yapılanma

Abdi İbrahim, yerel ve global hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını şekillendirmeye devam ediyor. Şirket, son olarak İnsan ve Kültür Grup Başkanlığı ile Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörlüğü rollerini birleştirerek; tüm bu disiplinleri bütüncül bir bakış açısıyla aynı yapı altında yönetme kararı aldı.

Böylelikle iki departmanı İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı altında birleştiren Abdi İbrahim, bu önemli pozisyona içeriden terfi ile Dr. Mustafa Oğuzcan Bülbül’ü atadı.

Bülbül, 2019 yılından bu yana Abdi İbrahim bünyesinde Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörlüğü görevini yürütüyordu. Bu yapılanmayla birlikte, Dr. Mustafa Oğuzcan Bülbül 1 Ocak 2024 itibarıyla Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı olarak görev yapacak.

2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olan Mustafa Oğuzcan Bülbül, aynı yıl Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen giriş sınavını kazanarak “Rekabet Uzman Yardımcısı” olarak göreve başladı. 2005 yılında Rekabet Uzmanlığına terfi eden Bülbül, Rekabet Kurumu Birinci Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluk sahasına giren sektörlere ait dosyalarda görev yaptı. 2009 yılında yüksek onur derecesi ile Columbia Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Fakültesi’ndeki “Uluslararası Enerji Politikaları ve Yönetimi” yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Türkiye’ye dönen Bülbül, 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümü’nde “Rekabet Cezalarının Halka Açık Şirketlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi” tez konusu ile doktor unvanını aldı.

Anadolu Efes’te 9 yıl görev yapan ve son olarak rekabet hukuku başta olmak üzere şirketin tüm yasal uyum risklerini, iletişim faaliyetlerini ve sürdürülebilirlik stratejilerini yöneten Bülbül, 2019 tarihinden itibaren Abdi İbrahim’de Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü olarak görev yaptı.