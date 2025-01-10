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ABD'li enerji şirketi Constellation, Calpine Corp'u 16,4 milyar dolara satın alıyor

ABD'li temiz enerji şirketi Constellation, doğal gaz ve jeotermal kaynaklardan elektrik üreten Calpine Corp'u 16,4 milyar dolara satın almak üzere anlaştı.

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ABD'li enerji şirketi Constellation, Calpine Corp'u 16,4 milyar dolara satın alıyor
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Constellation Energy'den yapılan açıklamada, Calpine Corp'un yaklaşık 16,4 milyar dolar değerinde nakit ve hisse senedi karşılığında satın alınacağı kesin bir anlaşma imzalandığı, şirketin 12,7 milyar dolarlık borcunun da üstlenileceği duyuruldu.

Anlaşmanın ülkenin en büyük temiz enerji sağlayıcısını oluşturarak, daha geniş ürün yelpazesiyle daha fazla müşteriye hizmet verme fırsatı sağlayacağı belirtilen açıklamada, Constellation'ın, Calpine'i ve ABD'deki en büyük jeotermal üretim operasyonu da dahil olmak üzere genişletilmiş bir yenilenebilir enerji portföyünü bünyesine katacağı vurgulandı.

Açıklamada, satın alma işleminin 12 ay içinde tamamlanmasının beklendiği, Constellation'ın merkezinin Baltimore'da olmaya devam edeceği, Calpine'in de şu anda merkezinin bulunduğu Houston'da varlık göstermeyi sürdüreceği kaydedildi.

Constellation Üst Yöneticisi (CEO) Joe Dominguez, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Constellation'ın sıfır emisyonlu nükleer enerji alanındaki eşsiz uzmanlığını, Calpine'in sektör lideri, sınıfının en iyisi, düşük karbonlu doğal gaz ve jeotermal üretim filoları ile birleştirerek, sektördeki en geniş enerji ürün ve hizmet yelpazesini sunabileceğiz." ifadelerini kullandı.

İki şirketin de ABD'nin daha temiz ve güvenilir enerjiye geçişinde ön saflarda yer aldığına işaret eden Dominguez, artan talebi karşılamak için yeni ve mevcut temiz teknolojilere yatırım yaparken bu ortak değerlerin kendilerine rehberlik edeceğini anlattı.

Calpine Corp CEO'su Andrew Novotny de anlaşmanın daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için fırsat olduğuna dikkati çekerek, sıfır emisyonlu nükleerden batarya depolamaya kadar, ekonomiyi insanları ve çevreyi ilk sıraya koyacak şekilde güçlendirecek yatırımlar için daha iyi bir konumda olacaklarını bildirdi.

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