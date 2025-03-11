  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. ABD'li hava yolu şirketi Delta, kâr beklentisini düşürdü
Takip Et

ABD'li hava yolu şirketi Delta, kâr beklentisini düşürdü

ABD'li hava yolu şirketi Delta Air Lines, yurt içinde zayıflayan talep nedeniyle birinci çeyreğe ilişkin kar ve gelir artışı tahminlerinde düşüşe gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'li hava yolu şirketi Delta, kâr beklentisini düşürdü
Takip Et

Delta Air Lines tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, şirket, bu yılın ilk çeyreğinde gelir artışının yıllık yüzde 3 ile yüzde 4 arasında olacağını öngördü.

Daha önce yapılan tahminlerde söz konusu oranın yüzde 7 ila yüzde 9 arasında olması öngörülmüştü.

Şirket aynı döneme ilişkin hisse başına kar beklentisini de 70 sent ila 1 dolar aralığından 30 sent ila 50 sent aralığına çekti.

Şirketin SEC'e yaptığı bildirimde, görünümün, artan makro belirsizliğin neden olduğu tüketici ve kurumsal güvendeki son düşüşten etkilendiği ve iç talepte yumuşamaya neden olduğu belirtildi.

"Tüketici harcamaları duraklamaya başladı"

Delta Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian da CNBC'ye verdiği röportajda, tüketici güvenindeki düşüşe işaret ederek piyasanın içinde bulunduğu zorluğun nedeninin bu olduğunu aktardı.

Bastian, "Bunun sonucunda şirketlerin kurumsal harcamalarını kısmaya başladığını gördük, harcamalar duraklamaya başladı. Tüketici harcamaları duraklamaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Şirket Haberleri
Ülker'in cirosu 84 milyar lirayı aştı
Ülker'in cirosu 84 milyar lirayı aştı
Novo Nordisk hisseleri, zayıflama ilacı sonuçlarıyla geriledi
Novo Nordisk hisseleri, zayıflama ilacı sonuçlarıyla geriledi
İsviçreli özel bankacılık grubu, Saxo Bank’ın çoğunluk hissesini satın alıyor
İsviçreli özel bankacılık grubu, Saxo Bank’ın çoğunluk hissesini satın alıyor
BioNTech’in kârı düşerken 2025 için umutlu beklenti
BioNTech’in kârı düşerken 2025 için umutlu beklenti
TAV’ın dört havalimanına Avrupa Hizmet Kalitesi Ödülü verildi
TAV’ın dört havalimanına Avrupa Hizmet Kalitesi Ödülü verildi
Matriks'in 2024 hasılatı 1 milyar liraya yaklaştı
Matriks'in 2024 hasılatı 1 milyar liraya yaklaştı