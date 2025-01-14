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ABD'nin yaptırımları sonrası Lukoil'de üst düzey değişiklik

ABD'nin yeni yaptırımları sonrası Rus petrol şirketi Lukoil, üst yönetici olarak Vadim Vorobyov'un yerine Sergey Koçkurov'un atandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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ABD'nin yaptırımları sonrası Lukoil'de üst düzey değişiklik
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Lukoil'den yapılan açıklamada, şirketin üst yöneticisi olarak Vadim Vorobyov'un yerine Sergey Koçkurov'un atandığı kaydedildi.

Vorobyov, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından şirketten ayrılan Vagit Alekperov'un yerine Mayıs 2022'de Lukoil'de üst yöneticilik görevine atanmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, 10 Ocak'ta Vorobyov'u yaptırım listesine almıştı.

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