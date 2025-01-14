Kalyon Holding'den Aziz İhsan Aktaş açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Kalyon Holding'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada Aziz İhsan Aktaş ile ortak özel uçağa sahip olunduğu yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahsi geçen kişinin Kalyon Holding ile ortak özel uçağa sahip olduğuna yönelik iddialar tamamen gerçek dışı ve asılsız olup, Kalyon Holding’in söz konusu kişi ile herhangi bir ilişkisi/ortaklığı hiçbir zaman olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kalyon Holding'in havacılık sektöründeki tek şirketinin KLY Hava ve Deniz Turizmi AŞ olduğu kaydedilen açıklamada, şirketin yüzde 100 Kalyon Holding sermayesiyle kurulmuş bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.