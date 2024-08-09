Abu Dabi Varlık Fonu lükse yöneldi: Sotheby's ortağı oluyor

Abu Dabi devletinin varlık fonu ADQ, dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's'nin azınlık hissesini satın alma kararı aldı. Sotheby's'in milyarder kurucusu Patrick Drahi de yatırımla birlikte işletmeye ek sermaye koyacak. Yatırımın toplamda 1 milyar dolara ulaşması beklenirken hem Sotheby's büyüme planları hem de ADQ çeşitliliği sağlanacak.

CNBC-e haberine göre, ADQ’nun açıklamasında, "Yatırım, Abu Dabi'nin ekonomik çeşitliliğine katkıda bulunan değer katan yatırım fırsatlarını takip etme konusundaki stratejik taahhüdümüzü yansıtıyor" ifadeleri kullanılırken, Sotheby's'in de iddialı büyüme gündemini desteklenerek müzayede evinin yeni pazarlara açılmasında hız kazanmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Fransız milyarder Patrick Drahi, Sotheby's'i 2019 yılında Bidfair aracılığıyla 3,7 milyar dolara satın almıştı.

ADQ Grup CEO Yardımcısı Hamad Al Hammadi, "Yatırımımız, Sotheby's markasının kalıcı değerine, pazar lideri platforma ve yönetiminin büyüme gündemlerini uygulama yeteneğine olan inancımızı vurguluyor" derken, yatırımın şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine olan güvenin de bir yansıması olduğunu belirtti.

Sotheby's CEO'su Charles F. Stewart, ek sermayeyle birlikte yatırım uzmanlığının da şirketin stratejik girişimlerini hızlandıracağını ve sanatla lüks pazarlardaki mükemmelliğe olan bağlılıklarını genişleteceğini ifade ederken, ayrıca dünya çapındaki müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için yeni yatırımlara devam edeceklerini de söyledi.