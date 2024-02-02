MNG Havayolları'nın yüzde 44’lük hissesi BAE'li şirkete satıldı
Abu Dabi merkezli şirket Ghitha, MNG Havayollarının yüzde 44'ünü 211,2 milyon dolara satın almak için anlaşmaya vardı.
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Abu Dabi merkezli Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketi Ghitha Aeroinvest Holding, MNG Havayolları ve Taşımacılık ile satın alma anlaşması gerçekleştirdi.
Söz konusu anlaşma çerçevesinde, MNG Havayolları ve Taşımacılık'ın yüzde 44'lük hissesi satılmış oldu.
Şirket dün akşam yaptığı açıklamada, MNG'nin yüzde 44'ü için 211,2 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.