Açık hava etkinliklerinde güvenlik için nelere dikkat edilmeli? Uzmanı açıkladı

Yaz aylarıyla birlikte açık hava etkinlikleri de öncelikli tercih haline geliyor. Büyük kitlelerin toplandığı etkinliklerde eğlenirken kişisel güvenliğe dikkat edilmesi de büyük önem taşıyor. Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Yumun, açık hava etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken noktalara dair açıklamalarda bulundu.

“Acil durum çıkışları önceden bilinmelidir”

Kişisel eşyaların güvenliği için uygun büyüklükte ve kolay kontrol edilebilecek özellikte çanta tercihinin yapılmasına dikkat çeken Yumun, “Etkinlik alanında kalabalık ve güvenliğin etrafta olduğu bölgeler tercih edilmeli; acil durumlara karşı alan içindeki arkadaşlarla bir buluşma yeri ve iletişim yöntemi belirlemelidir. Ayrıca etkinlik alanında acil durum çıkış noktalarının bilgisi mutlaka önceden öğrenilmelidir. Panik, güvenliği tehdit eden en önemli unsurdur. Olası bir durumda sakin kalınmalı ve en yakın güvenlik personeline ulaşılmalıdır” dedi.

“Etkinlik alanının canlı analizi yapılmalıdır”

Kalabalık organizasyonlarda izdiham riskinin azaltılması için organizasyon şirketlerine büyük rol düştüğünü belirten Yumun, bu konuda yetkin ve deneyimli şirketlerden destek almasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Yumun açıklamasında, “Profesyonel ekip tarafından öncelikle alanın canlı analizi yapılmalı, alan krokisi çıkartılarak güvenlik noktaları belirlenmelidir. Ardından sahne yapısı bariyer vb. materyallerin yerleşim planları, gelen misafirlerin karşılanması, acil durum analizi, alan terk süreci gibi sıralı konulara dair planlamalar özenle yapılmalıdır. Güvenlik süreçlerinde canlı kamera takibi, metal kapı dedektörü, x-ray, el dedektörü ve drone kullanımı gibi teknolojilerden faydalanılmalıdır” diye konuştu.

“Önlemlerinin yetersizliği kaçak girişe neden oluyor”

Açık hava etkinliklerinde görülen güvenlik açıklarına dair bilgi veren Yumun, “Etkinlik girişlerinde güvenlik aramalarının yetersiz olması ve genelde x-ray cihazı bulunmaması sebebiyle alkol, uyuşturucu, silah vb. gibi maddeler tespit edilemeyebiliyor. Ayrıca çevre önlemlerinin ve aydınlatmaların yetersiz olması durumunda kör noktalardan kaçak giriş veya uygunsuz davranışlar güvenlik açığına neden olabiliyor” dedi.

‘’Acil durumlar için alternatif senaryo hazırlanmalı’’

Güvenlik personelinin gerekli eğitimleri almış olmasının diğer bir önemli nokta olduğunu belirten Yumun, “Açık hava etkinliklerinde görev alan güvenlik personelleri müşteri karşılama, kalabalık yönetimi, şüpheli eşya ve eşgal analizi, 5188 görev yetki ve sorumlulukları, yangın eğitimi, temel ilk yardım, yardımcı güvenlik cihazlarının kullanımı, kriz yönetimi gibi eğitimlerden geçmelidir. Ayrıca acil durumlar için birçok alternatif senaryonun hazırlanması ve bunun personele öğretilmesi gerekir” dedi.