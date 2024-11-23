Adel/Faber-Castell ile çocukların hayalleri resme dönüştü

Yarım asrı aşan geçmişiyle Türkiye'de kırtasiye denince ilk akla gelen şirket olarak insanların hayatına dokunan ve hayallerini şekillendirip geleceğe iz bırakmalarını sağlayacak ürünler üreten Adel/Faber-Castell, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Gaziantep İslahiye’de bulunan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Destek Merkezi’nde çocuklarla buluştu. Özünde barındırdığı “iyilik” değeri ve herkesin hayatında olma vizyonu ile toplumsal projelere destek veren Adel/Faber-Castell, TOG’un Destek Merkezi'nde 18-21-22 Kasım tarihlerinde düzenlediği 3 günlük resim atölyesiyle toplam 72 çocuğun hayallerini şekillendirmesine destek verdi.

Adel/Faber-Castell ve Toplum Gönüllüleri; resim defteri, sulu boya, kuru boya, pastel boya ve keçeli kalemden oluşan resim setleri yanında, kurşun kalem, silgi, yapıştırıcı ve makastan oluşan kırtasiye setlerini çocuklara hediye etti. Atölye çalışmasına katılan çocuklar, Adel/Faber-Castell ürünlerinden oluşan resim setiyle, 24 Kasım’da öğretmenlerine hediye etmek üzere hayallerini resme döktü.

Adel/Faber-Castell, Avrupa’nın en gelişmiş kırtasiye fabrikasına sahip

Atölye çalışması ardından İslâhiye Opet Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Adel/Faber-Castell ekibi, lisede görev yapan öğretmenlere de öğretmenler günü hediyesi olarak dolma kalem seti hediye etti. Anadolu Grubu ve Faber-Castell ortaklığında faaliyet gösteren Adel/Faber-Castell, Avrupa’nın en gelişmiş kırtasiye fabrikasıyla gerek üretim miktarları gerekse ürün çeşitliliği açısından Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın kâğıt ürünleri haricinde en büyük kırtasiye ürünleri üreticisi konumunda. Gelecek nesillerin gelişimini “Kalite, Yenilikçilik, Başarma Tutkusu ve İyilik” değerleri doğrultusunda destekleyen, özellikle çocukların ve gençlerin eğitim-öğrenim ihtiyaçlarına katkı sağlamak için çalışan Adel/Faber-Castell, bu alanda toplumsal projelere de destek veriyor.

Adel/Faber-Castell, “İyilik Ağacı” adını verdiği kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini büyütmeyi sürdürüyor

Topluma fayda sağlama amacı ile her yıl binlerce çocuğun eğitim-öğretim ihtiyaçlarını destekleyen Adel/Faber-Castell, “İyilik Ağacı” adını verdiği Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor. Sorumlu üretim yaklaşımını benimseyen ve ürün güvenliğini üretim süreçlerinin merkezine alan şirket, “Kendi çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sunmuyoruz” prensibiyle hareket ederken, okul çağındaki çocuklarda yaratılacak farkındalığın önemine değer veren iş birliklerine imza atıyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) da “Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde” prensibiyle hareket ederek toplumsal sorunlara çözüm üreten projeler gerçekleştiriyor.