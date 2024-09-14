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Adobe, 5,41 milyar dolarlık gelir ile beklentileri aştı

Adobe, üçüncü çeyrekte gelirini yüzde 11 artırarak 5,41 milyar dolara ulaştı, ancak dördüncü çeyrek için zayıf beklentiler nedeniyle hisseleri yüzde 9'dan fazla değer kaybetti.

Haber Merkezi
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Adobe, 5,41 milyar dolarlık gelir ile beklentileri aştı
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Adobe, üçüncü çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 11 arttığını ve 5,41 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Analistler gelirin 5,37 milyar dolar seviyesinde geleceğini tahmin ediyordu. Şirketin net geliri ise 1,68 milyar dolar (hisse başına yaklaşık 3,76 dolar) olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı döneminde bu miktar, 1,40 milyar dolar ve hisse başına 3,05 dolar seviyesindeydi.

haberler/adobe-ucuncu-ceyrek-verilerini-acikladi-hisseleri-dustu-h4027" target="_blank" rel="noopener">CNBC-e'nin haberine göre Dördüncü çeyrek için Adobe, gelirinin 5,50 milyar ile 5,55 milyar dolar arasında olmasını ve hisse başına kazancının 4,63 ile 4,68 dolar arasında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Ancak LSEG tarafından ankete katılan analistler, satışların 5,61 milyar dolar ve hisse başına kazancın 4,67 dolar olacağını öngörüyordu. Dördüncü çeyrek için açıklanan zayıf beklentiler Adobe hisselerinin düşmesine neden oldu. Şirketin hisseleri yüzde 9'dan fazla değer kaybetti.

Adobe'nin beklentilerine analistler ne dedi?

Goldman Sachs analistleri, Adobe hisseleri için "al" notunu yineleyerek, hisse başına 640 dolar fiyat hedefini korudu. Analistler, Adobe’nin hayal kırıklığı yaratan tahminlerinin şirketin temel işleyişindeki gücü gölgede bıraktığını belirterek, yapay zeka kullanımının ve temel büyüme unsurlarının sağlam kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Bank of America analistleri ise Adobe'nin karışık ancak genel olarak sağlıklı sonuçlar ve beklentiler sunduğunu belirtti. Yapay zeka üretiminde kayda değer bir ilerleme kaydeden Adobe'nin, Microsoft dışında bu ölçekte ilerleyen tek şirket olduğunu ifade ettiler. BofA analistleri şirkete yönelik olumlu görüşlerinin değişmediğini söyledi ve dördüncü çeyrek dijital medya beklentisinin daha iyi olmasını umduklarını ancak 2026 tahminlerinin, Creative Cloud ve Document Cloud'un dengeli gücüyle daha da iyileştiğini ekledi.

UBS analistleri ise Adobe'nin dördüncü çeyrek beklentilerini 'ilham verici' bulmadıklarını ancak sonuçların felaket niteliğinde olmadığını söyledi.

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