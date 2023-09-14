Afyon Çimento’nun GES yatırımına teşvik belgesi

Afyon Çimento Afyon Fabrikası'nda GES kurulum yatırımını tamamlarken söz konusu yatırım teşvi belgesi de aldı.

Afyon Çimento’dan konuya ilişkin Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “21.06.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirketimizin Afyon Fabrikası'nda Yaklaşık 3.370 kWp DC kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu konusunda yatırım yapılması kararı alındığı açıklanmıştır. Söz konusu yatırım 13.09.2023 tarihinde tamamlanmış ve elektrik üretimine başlanmıştır.

Ayrıca söz konusu GES yatırımına ilişkin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden bölgesel teşvikler içeren 51.114.603TL'lik ve %30 yatırıma katkı oranlı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.” denildi.