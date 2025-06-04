Sofra/Compass Group Türkiye, ülkenin en büyük 5. işvereni

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2024 yılı sonuçları duyuruldu. Sanayi sektörüne yönelik en uzun soluklu ve kapsamlı çalışmaya göre, Sofra/Compass Group Türkiye geçmiş yıla kıyasla tam 50 basamak yükselerek 134. sıraya yerleşti ve Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan 5. şirketi olarak lider rolünü pekiştirdi.

İstihdamda Türkiye’nin kalkınmasına tam destek

Sofra/Compass Group Türkiye, yalnızca finansal performansı ile değil, aynı zamanda sağladığı istihdamla da ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor. İSO 500 araştırmasına göre ülkenin en büyük 5. işvereni olarak konumlanan Sofra/Compass Group Türkiye, bugün bünyesindeki tüm şirketleriyle birlikte 81 ilde, 4 bin farklı lokasyonda yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Sofra/Compass Group Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kartal, “Bu değerli başarıların temelinde, şüphesiz ki her biri Sofra/Compass Group Türkiye ailesinin vazgeçilmez bir parçası olan, özverili ve yetkin ekip arkadaşlarımızın imzası var. Onların sahadaki gayreti ve adanmışlığı, hizmet kalitemizin ve sektördeki öncü konumumuzun en önemli güvencesidir. Bu yolda bizlere duydukları güvenle güç katan değerli müşterilerimize ve operasyonel mükemmelliğimize katkı sağlayan kıymetli iş ortaklarımız olan tedarikçilerimize de en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte başardık ve inanıyorum ki, daha nice başarılara imza atacağız. Gururluyuz, hep birlikte daha güçlüyüz.” dedi.