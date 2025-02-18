AG Anadolu Grubu'ndan sermaye artırım kararı

AG Anadolu Grubu Holding, sermayesini iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile yüzde 900 oranında bedelsiz artıracak.

Şirket'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, tamamı ödenmiş olan 243 milyon 534 bin TL tutarındaki mevcut esas sermayenin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile yüzde 900 oranında arttırılarak 2 milyar 435 milyon 345 bin TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Artan 2.191.810.661,64 TL sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine,

Esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin ekteki gibi değiştirilmesine,

Esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak gerekli izinlerin alınmasına ve işlemlerin ilanına şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,

Gerekli izinlerin alınmasını müteakiben esas sözleşmenin 7. ve 9. maddelerinin tadiline yönelik önerinin ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir."