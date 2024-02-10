AgeSA’dan 1,425 milyon lira net kar

Sabancı Holding ve Ageas iştiraki olan AgeSA, 2023 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı. BES’te 137 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan AgeSA, bir önceki yıla göre yüzde 88 büyüdü.

Hayat ve ferdi kaza üretiminde 7,5 milyar TL prim üretimine ulaşan şirket, bir önceki yıla göre yüzde 101'lik büyüme kaydetti. Yasal Finansal Raporlama Standartları’na (SFRS) göre, şirketin 2023 yılsonu net dönem kârı ise 1,425 milyon TL olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre yüzde 63 büyüme kaydetti.

AgeSA BES fonları 5 yılda yüzde 640 getiri kazandırdı

2023 yılında yaşanan tüm bu sorunlara rağmen sektörün ve AgeSA’nın yılı büyümeyle kapattığına dikkat çeken AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, “Tek bir platform üzerinden birçok yatırım aracına ulaşma imkanı veren BES, güvenli ve kazançlı bir yatırım aracı olduğunu katılımcısına kanıtladı.

Örnek vermek gerekirse, son 5 senelik getirilere baktığımızda AgeSA BES fonlarının yüzde 640'lık bir getirisi oldu. Bu dönemde enflasyon oranı ise yüzde 370. Yani AgeSA BES fonları, 5 sene içinde enflasyon üzerinde yüzde 270’lik bir reel getiri kazandırdı. AgeSA olarak güçlü fon yönetimi ve fark yaratan hizmetlerimizle müşterilerimizin sistemden elde ettiği faydayı daha da artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özel sektör şirketleri arasında BES fon büyüklüğüne göre liderliğimizi yıllardır korumamız bu yaklaşımımızın bir kanıtıdır. Serbest hayat sigortası alanında ise farklı riskleri kapsayan, esnek ve yenilikçi ürünlerimizle pazardaki konumumuzu güçlendiriyoruz. Yeni birikimli hayat sigortası ürünümüz Hayata Yatırım Sigortası'nın ilk yılında prim üretiminde yüzde 30 pazar payına ulaştık. 2024 yılında da iyi çözümleri ve hizmetleri sunarak büyümemizi sürdüreceğiz.” dedi.

“Yeni iş odaklı projeleri hayata geçirmeye odaklanacağız”

AgeSA’nın 2024 yılında BES’te yeni müşteri kazanımına odaklanacağını ve fon çeşitliliğini artıracağını söyleyen Kuruca, şöyle devam etti: “Fon çeşitliliğimizi ve performansımızı artırmaya, fon danışmanlığı hizmetlerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra müşterilerimize değer yaratacak yeni iş odaklı projeleri hayata geçirmeye ve sektörümüzde sürdürülebilirlik uygulamalarını artırmaya odaklanacağız. Türkiye’de sigorta bilincinin artmasına ve sektörün gelişimine öncülük ederken kadrolarımızı genişleterek istihdama da katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Sektörün en büyük direkt satış kadrosuna sahibiz. Bu kanalı büyütmeyi, ekibimize yeni çalışma arkadaşları ekleyerek yüz yüze hizmetimizi daha da yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.”