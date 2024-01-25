Agrotech, sözleşmeli tarımla 20 bin dekarlık alanda badem üretecek

Tarım ve teknoloji şirketi Agrotech, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Adıyaman’da, Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği’yle yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında 2024 yılı üretim sezonu için 800 bin ağacın yer aldığı 20 bin dekarlık alanda badem yetiştirilecek. Bir yıl içinde ise 2 milyar TL’yi aşkın bir üretim değerine ulaşılması amaçlanıyor.

Üreticilere hasat vadeli gübre ve zirai ilaç gibi girdiler Agrotech tarafından verilecek. Teknik şartlara uygun tarımsal ürün üretilmesi ve üretilecek ürünün tamamı ise Agrotech’e satılmak üzere birliğe teslim edilecek.

Anlaşma kapsamında birliğin hakemliğinde ürünün güncel fiyatı baz alınarak, girdiler ürünlerin tutarından düşürülecek ve mahsuplaşarak satılacak. Üreticiler herhangi bir doğal afet durumunda Agrotech tarafından üreticiye sağlanan girdi tutarlarını Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında Agrotech’e ödeyecek.

“İş birliklerimizi sürdürmekte kararlıyız”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, yaptıkları anlaşmalarla çiftçilerin riskini azalttıklarını ifade etti.

Bugün 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir şirket olarak, sözleşmeli tarıma ağırlık vermeyi hedeflediklerini belirten Demiröz, 800 bin ağacın yer aldığı 20 bin dekarlık alanda yapılacak badem üretimi için hem iç pazarı hem de ihracat pazarlarını hedeflediklerini söyledi.

Demiröz, devamında şunları kaydetti: “Ülkemizin tüm bölgeleri, tarımsal üretimde eşsiz ve doğal bir zenginliğe sahip. Agrotech olarak, sahip olduğumuz bereketli toprakları doğru yöntemlerle kullanmak ve ülke ekonomimize katkı sunabilmek amacıyla çıktığımız yolda, Kahtalı üreticilerimizle yeni bir anlaşmaya imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Söz konusu iş birliğiyle Türkiye badem üretiminin yüzde 20’sini karşılamayı hedefliyoruz. 20 bin dekarlık alanda yapacağımız badem üretimi, daha önce Adıyaman’da organik nar üretimi konusunda yaptığımız sözleşmenin ve Antalya’da yer alan 200 bin metrekarelik cam seramızda yaptığımız üretimin başka bir örneği ve hedeflerimize ulaşmada yeni bir adım niteliğinde. Agrotech olarak üreticilerimizin girdi maliyetlerini en aza düşürmek ve teknoloji tabanlı, verimliliğe dayalı üretimi ülkemizin her bölgesine yayabilmek adına iş birliklerimizi sürdürmekte kararlıyız.”