Agrotech, İzmir'de fabrika kiralıyor

Agrotech, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile İzmir'de bulunan bir fabrikayı uzun dönem kiralayacağını duyurdu.

İzmir Torbalı'da bulunan, gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren fabrika ile ön görüşmelerin başladığının kaydildiği açıklamada, görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve sözleşmenin bu ay içerisinde imzalanacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “200 bin ton (200 milyon Kg.) domates, biber ve meyve püresi üretim kapasitesine sahip olan söz konusu fabrika; bölge çiftçileri ile sözleşmeli tarım yapmak üzere merkez olarak kullanma, salçalık domates ve biber işleme, salça üretimi ve salçadan mamul her türlü soslar ile bunların müstahzarlarının üretimi ve paketlenmesi ile yaş sebze ve meyve işleme işlerinde kullanılmak amacı ile kiralanacaktır." denildi.