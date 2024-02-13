Halka arz sürecinin ardından 2024 yılının ilk ayını sözleşmeli tarım anlaşmaları ve yeni iş birlikleriyle tamamlayan Agrotech, MSCI Global Small Cap Endeksi’ne girdi. Borsa yatırımcısı tarafından yakından takip edilen listeye halka arz olmasının ardından dördüncü ayda giriş yapan Agrotech’in bu sürede hisse değeri de 5,21 TL’den 40 TL’nin üzerine yükseldi.

Kısa dönemde hisse değerindeki artışın 8 kata ulaştığını belirten Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, “Bugün Agrotech çatısı altında tarım ve teknoloji alanında yatırımlarımızı sürdürürken, bize güvenen yatırımcılarımızla birlikte büyümeye devam ediyoruz. Şirketimizin yüzde 25’i halka açık paylardan oluşuyor. Başarılarımızın hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafında karşılık görmesi, gelecek dönemde atacağımız adımlar konusunda bizi de cesaretlendiriyor.” dedi.

Yeni yatırımlarla faaliyet alanını genişletecek

Yılbaşından bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerinde sözleşmeli tarım anlaşmalarına imza atan Agrotech, Adıyaman’da, Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği’yle imzaladığı sözleşmede, 2024 yılı üretim sezonu için 800 bin ağacın yer aldığı 20 bin dekarlık alanda badem yetiştiriciliği yapacağını açıklamıştı. Bu anlaşma kapsamında, bir yıl içinde 2 milyar TL’yi aşan bir üretim değerine ulaşılması hedeflenirken; bölgedeki organik nar üreticileriyle de 6 bin dekardan fazla alanda sözleşmeli tarım özelinde bir anlaşmaya imza atılmıştı. Bugün 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren Agrotech’in girdi maliyetlerini düşürerek verimliliğe dayalı tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğini belirten Demiröz, kapalı sera da dahil olmak üzere, yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazide 10’u aşkın meyvenin ve sebzenin üretimini gerçekleştirdiklerini ve ilerleyen süreçte de yeni yatırımlara devam edeceklerini vurguladı.