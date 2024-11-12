AHL Pay’den yeni kullanıcılara 200 TL hediye fırsatı

Elektronik Para Kuruluşu AHL Pay'den yapılan açıklamaya göre, kredi kartı avantajlarını ön ödemeli karta taşıyan AHL Pay, kredi kartı kullanımının azalmasını hedefliyor. Türkiye'nin ödeme sistemi TROY logolu AHL Card'lar, yurt içindeki alışverişlerin yanı sıra internet alışverişlerinde de kullanılırken, yapılan her harcamada puan kazanılması, birçok markayla alışverişlerden nakit iade alınabilmesi gibi fırsatlar sunuyor.

AHL Pay uygulamasından talep edilen Dark ve Moonlight tasarımlı AHL Card'lar, ilk kullanım öncesinde 200 lira nakit hediyeyle adrese teslim ediliyor.

Mastercard logolu AHL Card'lar da kullanıcılara sunulacak

TROY logolu AHL Card'lar gibi yakın zamanda Mastercard logolu AHL Card'lar da kullanıcılara sunulacak. Mevcut olan Dark ve Moonlight seçenekleri haricinde, yakın zamanda yeni kart seçeneklerinin de kullanıcılara sunulması hedefleniyor.

Hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesindeki yüzlerce markada geçerli indirimler ve nakit iadeler sağlayan Metal Kart, ayrıcalığı yalnızca tasarımıyla değil dokusuyla da deneyimlemek isteyen kullanıcılara özel olarak verilecek.

Geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen çevreci kart projesi kapsamında, kart harcamaları sonucunda kart sahibi adına fidan bağışlanacak. Birçok önemli markayla iş ortaklığı çalışmaları kapsamında, taraftar kartı projeleri ve sosyal sorumluluk odaklı kart projeleri de AHL Pay'in gündeminde yer alıyor.

"Puan biriktiren kullanıcılarımız, biriken puanlarıyla harcama yapabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AHL Pay Genel Müdürü Enver Çetin, AHL Card ile kart alışkanlıkların değişeceğini belirtti.

Çetin, tüketicilerin kredi kartlarında alışık olduğu puan kazanma fırsatının, AHL Card ile birlikte bir ön ödemeli kart markasında da uygulanacağının bilgisini vererek, "Puan biriktiren kullanıcılarımız, biriken puanlarıyla harcama yapabilecek. Kart çözümlerimiz sadece yetişkin kullanıcılarımız için değil, 18 yaş altı kullanıcılarımız için de geçerlidir. 18 yaş altı kullanıcılarımızın ebeveyn onayı kapsamındaki harcama kontrolü ile kendilerine ait AHL Card'larını güvenle kullanmalarını sağlamaktayız. Dark ve Moonlight gibi çok şık iki kart tasarımımızı kullanıma hazır hale getirdik, binlerce kullanıcımız kart talebinde bulundu ve AHL Card'larını kullanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

200 lira nakit hediye

İlk kez AHL Card alan her kullanıcılara kartlarını aktive ettiklerinde 200 lira nakit hediye yüklemesi yaptıklarını açıklayan Çetin, mevcut kartlar haricinde, kullanıcılara birbirinden farklı birçok kart seçeneği de sunacaklarını duyurdu.

"Ön ödemeli kart kullanımının artmasını sağlayacağız"

Çetin, çevreci bir kart projesinin yakında kullanıma sunulacağını aktararak "Önemli markaların nakit iadelerini ve indirimlerini içeren ayrıcalıklı metal kartımızı da kullanıcılarımıza sunacağız. Sosyal sorumluluk ilkeleriyle değerlendirdiğimiz kart projeleri de gündemimizde. Ülkemizin önemli markalarıyla gelir paylaşım modeli kapsamında çalışacağımız, ülkemizin önemli markalarına katkı sağlayacak kart projelerimizde sonuca yaklaştık. Bireysel kullanıcıların kart ihtiyacını önemsediğimiz gibi, kurumsal müşterilerimizin de kart ihtiyaçlarını önemsiyoruz. AHL Card sahibi kurumsal kullanıcılarımıza çok önemli oranlarda nakit iade uygulamalarımıza başladık. AHL Card ile kart kullanımında alışkanlıkları değiştireceğiz, kredi kartı kullanımının azalmasını, ön ödemeli kart kullanımının artmasını sağlayacağız." dedi.