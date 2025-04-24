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Air Canada’ya bilet fiyatları nedeniyle 10 milyon dolarlık ceza

Kanada’da Air Canada havayolu şirketi, tüketici haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Haber Merkezi
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Air Canada’ya bilet fiyatları nedeniyle 10 milyon dolarlık ceza
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Kanada'nın Quebec Eyalet Temyiz Mahkemesi, Air Canada’nın müşterilerine bilet satışında yanıltıcı fiyatlandırma uyguladığı gerekçesiyle 10 milyon Kanada doları tutarında tazminat ödemesine hükmetti.

Toplu dava kapsamında alınan karar, havayolu şirketinin tüketici koruma yasasını ihlal ettiğini ortaya koydu.

Yargıç Judith Harvie tarafından kaleme alınan kararda, Air Canada’nın Quebec Tüketici Koruma Yasası'nın ilgili maddesinden muaf olduğunu varsaymasının “ciddi bir cehalet ve ihmalkârlık” örneği teşkil ettiği vurgulandı.

Mahkeme önceki kararı bozdu

Daha önceki bir mahkeme kararı, Air Canada’nın yasal ihlalde bulunduğunu kabul etmiş ancak bu ihlalin zarara yol açmadığını savunarak tazminata gerek olmadığına hükmetmişti.

Ancak temyiz mahkemesi, bu kararı bozarak şirketin yolculara ödeme yapması gerektiğine karar verdi.

Dava, 15 yıl önce bir tüketici hakları grubu ve Montreal’de yaşayan bir vatandaş tarafından açılmıştı.

Davacılar, bilet alımının ilk aşamasında görüntülenen fiyat ile ödeme aşamasında alınan ücret arasında 124 Kanada doları fark olduğunu belirterek fazladan alınan vergi, ücret ve ek kesintilerin geri ödenmesini talep etmişti.

Tüketici bilgilendirmesi vurgusu

Davacılar, Air Canada’nın şeffaf olmayan fiyatlandırma politikası nedeniyle yolcuların bilinçli tercihler yapma hakkının zedelendiğini ileri sürdü.

Mahkeme, bu savunmayı haklı bularak fazla tahsil edilen ücretlerin iadesine ve tazminata karar verdi.

Karar, havayolu sektöründe artan ek ücretlerin “gizli masraf” mı yoksa yolculara sunulan alternatif seçenekler mi olduğu yönündeki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi.

Air Canada, mahkeme kararına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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