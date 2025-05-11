Aramco'nun karı yüzde 4,8 düştü

Saudi Aramco bu çeyrekte toplam 21,3 milyar dolar temettü beyan etti ve 12,5 milyar dolar sermaye harcaması yaparken, Unioil Petroleum Philippines'in %25 hissesi ve Blue Hydrogen Industrial Gases Company'nin %50 hissesi de dahil olmak üzere yeni girişimlerde bulundu. Aramco 19,2 milyar $'lık serbest nakit akışı bildirdi,

Aramco Başkanı ve CEO'su Amin H. Nasser, "Küresel ticaret dinamikleri 2025 yılının ilk çeyreğinde enerji piyasalarını etkilemiş ve ekonomik belirsizlik petrol fiyatlarını etkilemiştir. Bu bağlamda, Aramco'nun güçlü finansal performansı, Şirket'in benzersiz ölçeğini, güvenilirliğini ve esnekliğini, düşük maliyetli operasyonlarının değerini ve verimlilik ile ileri teknolojiye verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.