Airbnb hisselerinde düşük gelir tahminleri nedeniyle %8'lik düşüş yaşandı

Investing'in haberine göre şirket, hisse başına 0,41 dolar kar açıkladı ve bu rakam finansal analistlerin hisse başına 0,23 dolarlık tahmininden daha yüksekti. Şirketin geliri çeyrek için 2,14 milyar dolara ulaştı ve bu da ortalama analist tahmini olan 2,06 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Airbnb, ikinci çeyrek için gelirinin 2,68 milyar dolar ile 2,74 milyar dolar arasında gerçekleşmesini öngörüyor ki bu da beklenen 2,74 milyar dolardan marjinal olarak daha düşük.

İkinci çeyrek için öngörülen gelir beklendiği kadar yüksek değil ve finansal analistler de FAVÖK için daha az sağlam bir tahmin ve Geceler ve Deneyimler segmentinde yıldan yıla daha yavaş bir büyüme oranı ile ilgili endişelerini dile getirdiler.