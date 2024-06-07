Airbus’ta uçak teslimatı düştü

Airbus, 2024 yılı Mayısı ayı ile sene başından buna teslimatını gerçekleştirdiği uçak sayısını açıkladı.

Buna göre, uçak teslimatı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 düşen Airbus, söz konusu ayda 53 uçak teslim etti. 1 Ocak 2024’ten bu yana ise teslim edilen uçak sayısı 256'ya ulaştı. Airbus 2024 yılının tamamında 800 teslimat hedefliyor.

Jefferies analisti Chloe Lemarie, yayınlanan 53 teslimat rakamını bir "gerileme" olarak nitelendirdi.

Lemarie, Mayıs ayının Airbus'ın sekiz dar gövde montaj hattından ikisine sahip olduğu Fransa'da hafta içi tatil günlerinin çokluğundan etkilendiğini ve Airbus'ın bu çeyrekte istikrarlı teslimatlara ulaşmak için "önemli bir telafi" gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Airbus bu yıl şimdiye kadar net toplam 237 uçak sattı.