Akbank ve İGE iş birliği ile ihracatçı kadın KOBİ’lere destek

Akbank, yenilikçi çözümleriyle kadın KOBİ'lerin yanlarında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Akbank, İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) iş birliğiyle hayata geçirdiği “İGE – Akbank İhracatta Kadını Destekleme Paketi” ile teminat yaratmakta zorluk yaşayan İhracatçı Kadın KOBİ’lere, yüzde 80 İGE kefalet desteği ile ihracat taahhütlü, 7,5 milyon TL’ye kadar uygun vadeli kredi fırsatı sunuyor.

“İGE – Akbank İhracatta Kadını Destekleme Paketi”nden ortaklık paylarının asgari yüzde 51'i kadınlara ait olan firmalar, yönetim kurulu tarafından atanan genel müdürün kadın olduğu veya yönetim kurulu üyelerinin asgari yüzde 20’si kadınlardan oluşan anonim şirketler, temsil ve yönetme yetkisine sahip ortaklardan birinin kadın olduğu veya genel kurul tarafından atanan genel müdürü kadın olan limited şirketler veya başvuru tarihi itibarıyla geçerli işletmenin kadın girişimci olduğunu gösterir TSE onaylı TSE K 645 belgesine sahip firmalar yararlanabiliyor.

Yeni destek paketi hakkında değerlendirmede bulunan Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz; “Akbank olarak kadın KOBİ'lerin finansal sağlığını desteklemek ve büyüme potansiyellerini artırmak için birçok yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyoruz. Kadın KOBİ'lerin işlerini geleceğe taşımalarında kararlılıkla yanlarında yer alıyoruz. Son 2 yılda, finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmetlerimizle kadın KOBİ müşteri sayımızı yüzde 50 artırdık ve kadın girişimcilere sunduğumuz kredi bakiyesini 4 katına çıkardık. İGE iş birliğinde sunduğumuz ‘İGE – Akbank İhracatta Kadını Destekleme Paketi’ de ihracatçı Kadın KOBİ'lerimizin teminat sıkıntılarına çözüm sunarak büyümelerine, uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artmasına ve aynı zamanda ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına olanak tanıyacak. Akbank olarak, kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırarak sürdürülebilir büyümelerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

İhracatta Kadını Destekleme Paketi’ne ilişkin İhracatı Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Akdeniz ise “Güçlü özkaynağımızla kalkınmanın ana aktörleri olan ihracatçılara verdiğimiz kefaletler sayesinde bankaların ihracata daha fazla kredi kullandırmasını sağlıyoruz. ‘İGE - Akbank İhracatta Kadını Destekleme Paketi’ ile de emeğiyle ekonomiye ve yarınlara değer katan kadın ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırma yolunda attığımız kararlı adımlara bir yenisini ekliyoruz. Kadın ihracatçıların ekonomik kalkınma ve üretime olan katkılarının artırılması için Akbank ile yaptığımız bu iş birliğinin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.