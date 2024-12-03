Akbank’tan RES Projesine 100 milyon dolarlık yeşil finansman

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine yerleştiren Akbank, "net sıfır" stratejisindeki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

Bu kapsamda Akbank, Enerjisa Enerji Üretim'in 750 megawattlık RES yatırımı için 100 milyon dolarlık yeşil finansman sağladığını duyurdu. Aydın, Balıkesir ve Çanakkale civarında kurulması planlanan santrallerden yılda 2,51 terawatt-saat elektrik üretmesi bekleniyor.

Gerçekleştirilen yatırımla, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerinde yerli üretimin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması hedeflenirken, yatırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "YEKA RES-2 Modeli" kapsamında gerçekleşmesi açısından da büyük önem taşıyor.

"800 milyar lira sürdürülebilir finansman sağlama hedefimiz var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank olarak 2030'a kadar 800 milyar lira sürdürülebilir finansman sağlama hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Bu kapsamda 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla, 352 milyar liraya ulaşmış durumdayız. Enerjisa Enerji Üretim'e sağladığımız 100 milyon dolarlık yeşil finansmanla, bu alandaki kararlılığımızın altını çizen bir işleme daha imza atmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

2016 yılı itibarıyla, enerji üretimi alanında, yalnızca yenilenebilir enerji üretimi projelerini kredilendirdiklerini kaydeden Gür, dışa bağımlılığı azaltmak için kapasite artışı, hibrit ve öz tüketim santral yatırımlarını odaklarına aldıklarını, geldikleri noktada Akbank'ın toplam enerji portföyünde yenilenebilir enerji payının yüzde 76'ya ulaştığını vurguladı.

Gür, "Yenilikçi ve sürdürülebilir finansman çözümlerimizle Türkiye'nin ekonomik ve çevresel geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplam finansman tutarı 1 milyar dolar olan RES projesi, Akbank'la International Development Finance Corporation (DFC), Proparco, JPMorgan, HSBC, KfW IPEX-Bank ve Deutsche Investitions gibi önemli finans kuruluşlarının desteğiyle yürütülüyor.