Akçansa Port ve Grimaldi Group arasında stratejik iş birliği

Akçansa Port, uluslararası Ro-Ro işinde dünya çapında lider firmalardan biri olan Grimaldi Group ile, gruba uluslararası Ro-Ro hizmeti sunulması konusunda anlaşma gerçekleştirdi.

Buna göre, Akçansa Port Ambarlı Limanı’ndan İtalya Trieste Limanı’na haftada iki kez Ro-Ro seferleri yapılmaya başladı. Akçansa Port böylece, Türkiye’nin Avrupa yakasında söz konusu uluslararası Ro-Ro hizmetini sunan limanı olarak da öne çıkıyor.

Kaliteli ve hızlı çözüm sunan liman faaliyetleriyle sektöründe öne çıkan Akçansa Port sunduğu hizmetler arasına uluslararası Ro-Ro hizmetini de ekledi.

Grimaldi Group’un Türkiye’deki temsilcisi olan ve Arkas Holding çatısı altında faaliyet gösteren Egekont, Akçansa Port ile yapılan stratejik iş birliği kapsamında 14 Eylül itibarıyla İstanbul Ambarlı Limanı’ndan İtalya’nın Trieste Limanı’na Ro-Ro seferlerine başladı. İlk etapta Türkiye’den haftada iki kez gerçekleşen seferler grubun sahip olduğu çevre dostu hibrit gemilerle gerçekleştiriliyor. Gemiler yüksek kapasiteleriyle yük taşımacılığında büyük kolaylık sağlıyor.

“Ülkemizin ticari faaliyetlerinin büyümesine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Akçansa Port’un modern altyapısı, çevik iş yapma yetkinliği ve çevre dostu yaklaşımıyla müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik yenilikçi çalışmalarına devam ettiğini belirten Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz hayata geçirdikleri iş birlikleri ile hizmet yelpazelerini genişlettiklerini söyledi. Yılmaz; “Ana faaliyet alanlarımız çimento ve hazır beton sektörleri olmakla beraber, sahip olduğumuz stratejik varlıkları etkin yönetmeye odaklanıyoruz. Akçansa Port markamız ile limanlarımızdan vermiş olduğumuz hizmetler aracılığıyla ülkemizin ticari faaliyetlerinin büyümesine her zaman destek oluyoruz. Uluslararası Ro-Ro seferlerinde global düzeyde lider firmalardan biri olan Grimaldi Group ile iş birliğine imza atmaktan, limancılık faaliyetlerimizi global düzeyde zenginleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ambarlı Limanımızdan İtalya’ya uzanan Ro-Ro seferleri ile ülkemizin ihracatına katkı sunmak ise ayrıca mutluluk verici. Sunduğumuz bu hizmet ile sanayimiz ve ticaretimiz için önemli bir alternatif de sağlamış oluyoruz. Diğer yandan sürdürülebilirlik konusunda bizimle benzer yaklaşımı benimseyen, seferlerini düşük karbon salımı gerçekleştiren gemiler aracılığıyla düzenleyen Grimaldi Group ile yaptığımız bu önemli iş birliğinin tüm taraflar ve ülkemiz ticari hayatı için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.